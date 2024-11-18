أجواء رطبة متوقعة وطقس صحو إلى غائم جزئياً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئيا ، وتتراوح درجات الحرارة بين 16 درجة مئوية في الجبال و33 درجة مئوية في المناطق الداخلية، ومن المتوقع أن يكون الطقس رطبا ليلا ويستمر حتى صباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب فوق بعض المناطق الداخلية والساحلية.