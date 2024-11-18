أجواء رطبة متوقعة وطقس صحو إلى غائم جزئياً
يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئيا ، وتتراوح درجات الحرارة بين 16 درجة مئوية في الجبال و33 درجة مئوية في المناطق الداخلية، ومن المتوقع أن يكون الطقس رطبا ليلا ويستمر حتى صباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب فوق بعض المناطق الداخلية والساحلية.
وتوقعت الأرصاد الجوية أن تصل نسبة الرطوبة في بعض مناطق أبوظبي اليوم إلى 85%.
وأشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أن نسبة الرطوبة في منطقة دلما بأبوظبي ستصل إلى 85% اليوم.
ويتوقع سكان منطقة الرويس في أبوظبي حالة من الرطوبة اليوم، حيث من المتوقع أن تصل مستويات الرطوبة في المنطقة أيضًا إلى 85 في المائة.
ومن المتوقع أن يصل معدل الرطوبة في منطقة أبو الأبيض بأبوظبي اليوم إلى 85%.
من المتوقع أن تهب على البلاد اليوم رياح خفيفة إلى معتدلة.
يكون البحر خفيفا في الخليج العربي وبحر عمان اليوم، وهادئا مقارنة بالأمس مع ارتفاع الموج إلى 7 أقدام في الخليج العربي.