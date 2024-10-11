طقس بشكل عام من صحو إلى غائم جزئيا اليوم الجمعة

الطقس أجواء رطبة ليلاً وأمطار على بعض المناطق اليوم تصل مستويات الرطوبة إلى 90% في المناطق الساحلية و15% في المناطق الجبلية.