الطقس
أجواء رطبة ليلاً وأمطار على بعض المناطق اليوم
تصل مستويات الرطوبة إلى 90% في المناطق الساحلية و15% في المناطق الجبلية.
قالت هيئة الأرصاد الجوية في الإمارات إنه من المتوقع هطول أمطار على بعض مناطق الدولة اليوم مع تشكل سحب ركامية باتجاه المناطق الشرقية والجنوبية، ومن المتوقع أجواء رطبة خلال الليل.
وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الطقس بشكل عام من صحو إلى غائم جزئيا اليوم الجمعة، آخر أيام العمل، وفقا للمركز.
وتهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية في المناطق الجبلية من البلاد، وتصل إلى 41 درجة مئوية في المناطق الداخلية.
وستصل مستويات الرطوبة إلى 90 في المائة في المناطق الساحلية، وإلى 15 في المائة في المناطق الجبلية.
وترتفع درجة الحرارة إلى 39 درجة مئوية في أبوظبي، و38 درجة مئوية في دبي.