أبوظبي تستيقظ على ضباب كثيف وتحذيرات بالألوان

استيقظ بعض السكان، وخاصة في أبوظبي، على طقس ضبابي هذا الصباح. وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر لمعظم أجزاء الإمارة، ومن المتوقع أن يظل التحذير قائماً حتى الساعة 9.30 صباحاً.