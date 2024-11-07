الطقس
أبوظبي تستيقظ على ضباب كثيف وتحذيرات بالألوان
يمكن لمعظم السكان أن يتوقعوا طقساً صافياً إلى غائم جزئياً لبقية اليوم
استيقظ بعض السكان، وخاصة في أبوظبي، على طقس ضبابي هذا الصباح. وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية تنبيهات باللونين الأحمر والأصفر لمعظم أجزاء الإمارة، ومن المتوقع أن يظل التحذير قائماً حتى الساعة 9.30 صباحاً.
ومن بين المناطق المتضررة الوثبة، وتل السراب، وصحراء ليوا، وعصب، وحميم، ونهل، وأجزاء من مدينة العين في الإمارة.
وهنا الخريطة:
ومن المتوقع أن يكون الطقس في أغلب المناطق صحوا إلى غائم جزئيا، وقد يعاود الضباب الظهور صباح الجمعة في بعض المناطق الساحلية والداخلية.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية في دبي، و32 درجة مئوية في أبوظبي.
وستكون الأمواج في الخليج العربي وبحر عمان خفيفة.