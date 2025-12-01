طقس غائم جزئياً.. ودرجات حرارة تواصل الانخفاض

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم الاثنين، 1 ديسمبر، صحوًا إلى غائم جزئيًا بوجه عام، مع ظهور غيوم منخفضة على بعض المناطق الساحلية والجزر، وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد .

ومن المحتمل أن يصبح الجو رطبًا ليلًا وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف.

ستكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتحول إلى شمالية غربية، وتنشط أحيانًا، وسرعتها تتراوح بين 10 و 25 كم/ساعة، وقد تصل إلى 35 كم/ساعة.

سيكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

ستنخفض درجات الحرارة في دبي إلى 21 درجة مئوية، بينما تصل في الشارقة إلى 17 درجة مئوية. وفي الوقت نفسه، ستشهد أبوظبي انخفاضًا في درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية.