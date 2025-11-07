سائقون مشتتون يرتكبون حوادث مروعة على "كتف الطريق" بأبوظبي

إجراءات السلامة والعقوبات

إذا تعذر تحريك المركبة، يجب على السائقين الاتصال بالرقم 999 لطلب مساعدة الشرطة لمنع وقوع حوادث مرورية خطيرة.

بالإضافة إلى ذلك، إذا تعطلت مركبة، يجب على السائقين تجنب البقاء داخل السيارة، ومغادرة الطريق، واختيار أقرب موقع آمن. وأكدت السلطات أن المخالفين سيتم تغريمهم 500 درهم. علاوة على ذلك، قد يواجه السائقون الذين يقومون بالتوقف العشوائي على الطريق غرامات تصل إلى 1000 درهم و6 نقاط مرورية لوقوفهم في منتصف الطريق دون مبرر.

من الضروري أيضاً تجنب المشتتات أثناء القيادة، حيث يمكن أن يؤدي عدم الانتباه إلى وفيات أو إصابات خطيرة، سواء للسائق أو لمستخدمي الطريق الآخرين.

عند وجود ظروف خطيرة على الطريق، من الضروري استخدام أضواء التحذير (hazard lights) لتنبيه السائقين الآخرين والحفاظ على سلامة الطرق للجميع.