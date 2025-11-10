تمرين ميداني شامل بمشاركة وحدات عسكرية وطائرات بالإمارات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن وزارة الداخلية ستُجري تمريناً ميدانياً عبر جميع إمارات الدولة في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر.

سيشمل التمرين الوطني حركة مركبات ووحدات عسكرية، ومشاركة طائرات في عدة مناطق. ودعت الوزارة الجمهور إلى الامتناع عن التقاط الصور أو تداول أي مواد إعلامية تتعلق بالتمرين.

كما يجب على السكان الابتعاد عن مواقع التمارين وإفساح الطريق لوحدات الشرطة المشاركة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات أجرت، في أكتوبر الماضي، تمريناً ميدانياً في رأس الخيمة لتحسين جاهزية الدولة لمواجهة الكوارث الطبيعية أو حالات الأزمات. وفي العام الماضي، أُجري تمرين وطني على مدى ثلاثة أيام تحت اسم "الصمود 1"، على مستوى القيادات العامة للشرطة في جميع أنحاء الدولة.