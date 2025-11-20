سكان الإمارات يرحبون بقرار إلغاء الحد الأدنى للراتب للقروض

رحّب المقيمون بتوجيه جديد صادر عن مصرف الإمارات المركزي يلغي شرط الحد الأدنى للراتب الذي طالما كان مطبقاً للحصول على القروض الشخصية. وفي الوقت نفسه، حذر الخبراء من الاقتراض غير المدروس.

بالنسبة للمغترب الباكستاني محمد هارون، جاء الخبر قبل أشهر فقط من حفل زفاف ابنته. قال: "أحتاج إلى بعض النقود لتغطية نفقات الزفاف. كنت أبحث عن خيارات مختلفة. تحدثت عائلتي مع البنوك في باكستان ومقرضي الأموال أيضاً. لكن أسعار الفائدة كانت مرتفعة للغاية. كنت أتساءل ماذا أفعل عندما سمعت الخبر. أنا سعيد جداً".

قال محمد، الذي يعمل سائقاً في دبي ويكسب 4,000 درهم شهرياً، إنه متفائل بأنه سيصبح مؤهلاً للحصول على قرض. وأضاف: "لدي حساب مصرفي منذ عدة سنوات وأستخدم بطاقة ائتمان. أنا دائماً أسدد مستحقات بطاقتي الائتمانية كل شهر. كما حصلت على بعض القروض الصغيرة من بعض التطبيقات المحلية، و قمت بسدادها. لذا آمل أن تكون درجتي الائتمانية جيدة بما يكفي للتأهل للحصول على قرض".

وكانت وسائل الإعلام المحلية قد ذكرت يوم الثلاثاء أن المصرف المركزي أصدر توجيهاته للبنوك بإلغاء حد الراتب الأدنى البالغ 5,000 درهم الذي كانت معظم المؤسسات تطبقه سابقاً عند تقييم الأهلية للتمويل الشخصي. وبدلاً من ذلك، سيُسمح للمقرضين الآن بتحديد حدودهم الدنيا الخاصة بناءً على سياسات المخاطر الداخلية.

تحذيرات

قال الخبير المالي ومدير شركة "برجيل جيوجيت سيكيوريتيز" (Barjeel Geogit Securities)، كيه في شمس الدين، إنه على الرغم من أن هذه الخطوة ستوسع الخدمات المصرفية لتشمل آلاف الأشخاص الذين لم يتمكنوا سابقاً من التعامل مع البنوك، إلا أنها تشكل تحديات كبيرة أيضاً.

وأضاف: "بصفتي شخصاً عمل مع العمال ذوي الياقات الزرقاء لأكثر من خمسة عقود، أعرف التحديات التي يواجهونها. لقد صادفت العديد من الحالات التي يلجأ فيها هؤلاء العمال إلى مقرضي القروض غير القانونيين في حالات الطوارئ. يفرض هؤلاء الأشخاص أسعار فائدة تصل إلى 120 في المائة. وينتهي الأمر بالعديد من هؤلاء الرجال بقضاء حياتهم كلها في محاولة السداد. إذا تمكنت البنوك من أن تكون أكثر مرونة، فسيتمكن هؤلاء الأشخاص من الاقتراض من البنوك بدلاً من المقرضين غير الشرعيين، مما يضمن شبكة أمان".

ومع ذلك، قال إن هذه الخطوة قد تزيد أيضاً من إغراء الكثير من العمال للاقتراض غير الضروري. وأوضح: "بمجرد توفر هذا الخيار، سيكون هناك ميل لدى الكثيرين للحصول على قروض لأسباب غير طارئة. على سبيل المثال، صادفت العديد من الحالات التي يأخذ فيها العمال قروضاً عندما تنخفض أسعار الصرف مقابل الروبية الهندية. ومع ذلك، فإن الانخفاض لا يتجاوز أربعة في المائة، بينما ينتهي الأمر بالمقترض بدفع فائدة قدرها خمسة في المائة، لذا فهو دين لا طائل منه".

وأضاف أن العاملين الاجتماعيين يتحملون الآن مسؤوليات إضافية لتثقيف العمال بشكل أفضل. وقال: "في فصول محو الأمية المالية، يجب أن يكون هناك تركيز كبير على شرح كيفية عمل القروض المصرفية".

خطوة مرحب بها

قالت سارة أحمد، المقيمة في دبي، إن هذه الخطوة مرحب بها. وتذكرت: "عندما بدأت العمل هنا في وظيفتي الأولى، لم أتمكن من الحصول على قرض شخصي عندما احتجت إليه لعلاج والدتي. في نهاية المطاف، اضطررت إلى الحصول على قرض من بلدي. ستكون هذه الخطوة مفيدة للعديد من الشباب الذين يجدون أنفسهم في وضع صعب".

يتوقع محللو الصناعة أن يؤدي التغيير إلى ظهور خيارات إقراض جديدة مصممة خصيصاً للعمال ذوي الدخل المنخفض والموظفين المبتدئين، بما في ذلك التمويل الأصغر، والائتمان الطارئ، والسحب على المكشوف المدعوم بنظام حماية الأجور (WPS)، وخدمات "اشتر الآن وادفع لاحقاً" المتوافقة. ويمكن للموظفين المبتدئين أيضاً أن يروا منتجات ائتمانية أولية مرتبطة بالادخار تهدف إلى تحسين الثقافة والعادات المالية.