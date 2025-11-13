بعد فوز الـ 100 مليون: "يانصيب الإمارات" يؤكد أن كل تذكرة لديها فرصة لـ "فوز كبير آخر"

حتى بعد أكبر جائزة يانصيب في تاريخ الإمارات على الإطلاق، قد لا يكون المليونير التالي بعيداً. وكما قال سكوت بيرتون، المدير التجاري للألعاب في "يانصيب الإمارات" (UAE Lottery): "في حين أن الفوز بالجائزة الكبرى البالغة 100 مليون درهم هو أمر استثنائي بالتأكيد، فإن كل سحب يعتمد على الصدفة... قد نشهد فوزاً كبيراً آخر في أي وقت."

أصبح أني لكومار بولا، المقيم في أبوظبي والبالغ من العمر 29 عاماً، أغنى بـ 100 مليون درهم الشهر الماضي بعد أن تغلب على احتمالات 1 من كل 8.8 مليون لتطابق جميع أرقامه السبعة مع المجموعة الفائزة الدقيقة.

ومع ذلك، أكد بيرتون لصحيفة "الخليج تايمز" أن الاحتمالات لا تتغير حتى بعد فوز شخص بالجائزة الكبرى.

"إن الاحتمالات أو هيكل السحوبات المستقبلية لا تتأثر بالانتصارات السابقة. كل سحب مستقل تماماً، مما يعني أن كل تذكرة لديها فرصة للفوز، بغض النظر عن متى أو كم مرة يلعب شخص ما."

وأوضح أن احتمال 1 من كل 8.8 مليون يعتمد على إجمالي التوليفات الممكنة للأرقام في صيغة السحب. وقال: "للتوضيح، تبلغ احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى في يانصيب المملكة المتحدة حوالي 1 من كل 45 مليون. لذلك، وبالمقارنة، نعتقد أن يانصيب الإمارات يوفر للاعبين فرصاً أفضل بكثير للفوز بالجائزة الكبرى، مع الحفاظ على الإثارة ونزاهة السحب العالمي."

كان أنيلكومار قد اشترى 12 تذكرة – وواحدة منها غيّرت مسار حياته بهدوء.

ارتفاع المشاركة وثقة المجتمع

أثارت الجائزة القياسية موجة من الحماس في جميع أنحاء البلاد. قال بيرتون: "لقد ولّدت الجائزة الكبرى البالغة 100 مليون درهم حماساً غير مسبوق عبر جميع فئات اللاعبين، مما انعكس في زيادة واضحة في المشاركة عبر المنصة."

كان هناك "زيادة قوية في التسجيلات الجديدة"، مدفوعة بالثقة وقوة الإحالات الشفهية – وحتى المستخدمون السابقون يعودون. وأضاف: "هذا الفوز لم يجذب لاعبين جدد فحسب، بل أعاد أيضاً إشراك العديد من المستخدمين الحاليين."

وهذا الزخم ليس عاطفياً فقط، بل ينتج المزيد من الفائزين. وأكد بيرتون: "في الواقع، خلال أحدث سحب لدينا يوم السبت الماضي، احتفلنا بفائز كبير آخر بمليون درهم."

وأكد بيرتون أن جائزة الـ 100 مليون درهم هي "رسمياً أكبر جائزة يانصيب تُمنح في تاريخ الإمارات". ووصفها بأنها "لحظة بارزة ليانصيب الإمارات، وهو أول ووحيد يانصيب وطني منظم في البلاد."

من هو أحدث ملياردير في الإمارات؟

على الرغم من أنه أصبح أغنى بـ 100 مليون درهم بين عشية وضحاها، اختار المحترف الهادئ في مجال تكنولوجيا المعلومات الاستقرار على الترف.

وقال لصحيفة "الخليج تايمز": "أخطط لمواصلة العمل في الوقت الحالي. أريد البقاء في الإمارات لمدة 10 سنوات على الأقل. يمنحني هذا الفوز فرصة للاستثمار والتخطيط بعناية للمستقبل."

أكبر حلم له بسيط: جلب والديه وشقيقه إلى الإمارات.

وقال: "الإمارات بلد آمن ومستقر للغاية، ويسعدني بناء حياتي هنا. أريد لوالدي وشقيقي أن يعيشا الحياة التي أعيشها هنا وأن يكونا بالقرب مني."