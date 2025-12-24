الذهب في الإمارات..مكاسب تاريخية تجاوزت 60% في عام

في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2024، اشترت زيبا محمد، المقيمة في أبوظبي، 10 غرامات من الذهب لنفسها بعد ادخارها طوال العام. واليوم، وبعد مرور عام، تضاعفت قيمة الذهب الذي اشترته تقريباً.

وقالت زيبا: "اشتريت أقراطاً وسوارين بإجمالي 10 غرامات من الذهب. كان السعر في ذلك الوقت حوالي 295 درهماً للغرام، لذا دفعت أكثر قليلاً من 3000 درهم إجمالاً شاملة رسوم المصنعية. واليوم، تبلغ قيمة تلك الحلي الذهبية حوالي 5000 درهم. أنا سعيدة لأنني استثمرت في الذهب وما زلت أنصح أصدقائي وعائلتي بفعل الشيء نفسه. وعندما رزقت أختي بأطفال، أهديتهم عملات ذهبية؛ أعتقد أنه أسهل شكل من أشكال الاستثمار وأكثرها سهولة في الوصول إليه".

ووفقاً لأولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك ساكسو، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 60 في المائة هذا العام وحده، وبأكثر من 110 في المائة على مدار العامين الماضيين مجتمعين. وأضاف: "بينما فاجأ حجم هذا التحرك الكثيرين، إلا أن أسس هذا الارتفاع وضعت قبل عدة سنوات، وهي تعكس تحولاً عميقاً في الخلفية الاقتصادية الكلية والجيوسياسية والمؤسسية للذهب".

وفي الأول من يناير من هذا العام، كان سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 318.0 درهماً، وعيار 22 قيراطاً 294.5 درهماً. وبالمثل، استقر عيار 21 قيراطاً و18 قيراطاً عند 285.0 و244.5 درهماً للغرام على التوالي.

بالمقارنة، حقق الذهب مستويات قياسية اليوم؛ حيث ارتفع عيار 24 قيراطاً ليصل إلى 540 درهماً. وبلغت أسعار عيارات 22 و21 و18 و14 قيراطاً 500 و479.50 و411 و320.50 درهماً على التوالي.

استثمارات صغيرة

شجعت الأسعار المرتفعة أيضاً المستثمرين الجدد والصغار على دخول السوق. وبدأت سناء أشرف، وهي مقيمة في الإمارات، الاستثمار لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، وقالت: "كجزء من قراري بأن أصبح أكثر مسؤولية مالياً، بدأت الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs). وكان من أوائل مشترياتي الذهب والفضة. لقد مرت بضعة أشهر فقط ولكن محفظتي نمت بالفعل بنسبة 30 في المائة".

وهي من بين العديد من الأشخاص الذين استمروا في القيام باستثمارات منتظمة في المعدن الأصفر. وقد جعل أشرف خان، المقيم في دبي، من الاستثمار في الذهب عادة شهرية منذ بداية هذا العام، وقال: "أدفع كل عام حوالي 2000 درهم لمحل مجوهرات في دبي ضمن مخطط يتيح لي شراء حلي ذهبية. إذا دفعت لمدة عام واحد، يمكنني في نهايته شراء الحلي دون رسوم مصنعية. اعتقدت أنها طريقة رائعة للاستثمار في الذهب بالإضافة إلى إسعاد زوجتي بالمجوهرات. وبالنظر إلى المعدل الذي ارتفع به الذهب، أنا سعيد جداً بالاستثمار الذي قمت به".

توقعات عام 2026

بينما يظل المستثمرون متفائلين، يحذر المحللون من أن الارتفاع قد لا يخلو من العقبات. وأشار أولي هانسن إلى أنه رغم الارتفاع، يواجه الذهب بعض المخاطر في عام 2026. وقال: "المكاسب القوية في عام 2025 تعني أن إعادة التوازن القادمة لمؤشرات السلع الرئيسية ستؤدي إلى عمليات بيع كبيرة في أسواق العقود الآجلة. هذه العملية، التي تستمر لخمسة أيام بدءاً من 8 يناير، قد تولد تقلباً ملحوظاً على المدى القصير. ومدى قدرة السوق على استيعاب عمليات البيع هذه سيساعد على الأرجح في تحديد اتجاه السعر خلال الربع الأول".

وأضاف أن هناك أيضاً تساؤلاً حول استدامة الطلب، قائلاً: "مع ارتفاع أسعار الذهب، تزداد قيمة احتياطيات البنوك المركزية الحالية، مما قد يؤدي في النهاية إلى اعتدال في عمليات الشراء الرسمية".

وبعيداً عن المخاطر قصيرة المدى، لا تزال هناك عدة سيناريوهات قد تدفع الذهب إلى مستويات قياسية جديدة ونحو المستهدف بنهاية عام 2026 عند 5000 دولار. وأوضح: "التضخم المستمر المقترن بخفض أسعار الفائدة في ظل تباطؤ النمو من شأنه أن يثير المخاوف بشأن ظروف شبيهة بالركود التضخمي — وهي بيئة داعمة للذهب تاريخياً".

عنوان رشيق ومميز (بدون سؤال):



سنة الذهب الكبرى.. استثمارات سكان الإمارات تتضاعف في 2025.

المعدن الأصفر يتحدى التوقعات.. كيف ربح المستثمرون الصغار رهان الذهب في الإمارات؟

هل تود مني تزويدك بجدول مقارنة سريع بين أسعار الذهب في بداية 2025 وأسعاره اليوم وفقاً للمقال؟