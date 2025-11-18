خدمة الإنترنت على متن طائرات "فلاي دبي" 2026

أعلنت "فلاي دبي"، الناقلة ومقرها دبي، اليوم أنها وقعت اتفاقية مع شركة "سبيس إكس" (SpaceX) لإدخال خدمة "ستارلينك" (Starlink)عبر أسطولها المتنامي.

ووفقاً لبيان الناقلة، من المقرر أن توفر الخدمة إنترنت واسع النطاق وعالي السرعة ومنخفض الكمون، قادراً على دعم البث المباشر (Streaming)، والألعاب عبر الإنترنت، ومكالمات الفيديو والمزيد.

جاء الإعلان في معرض دبي للطيران 2025. بموجب الاتفاقية، ستصبح "ستارلينك" مزود خدمة الاتصال على متن أسطول طائرات البوينغ 737 التابعة للناقلة، مع بدء تركيبها على 100 طائرة خلال عام 2026.

من خلال تقديم أعلى سرعات وأدنى معدلات كمون (Latencies) متاحة حالياً في مجال الطيران التجاري، تتيح "ستارلينك" تجربة إنترنت سلسة على متن الطائرة. سيتمكن الركاب من الاستمتاع ببث عالي الدقة والخدمات الرقمية في الوقت الفعلي في وقت واحد. ومع وقت تركيب يُقاس بالساعات بدلاً من الأيام، تهدف "فلاي دبي" إلى إدخال الخدمة على غالبية أسطولها في عام 2026.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من إعلان مماثل من قبل طيران الإمارات.