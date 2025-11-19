98 مركبة ودراجة نارية في قبضة شرطة الشارقة بسبب الضوضاء والقيادة المتهورة

أعلنت شرطة الشارقة يوم الأربعاء أنها ضبطت 73 مركبة و 25 دراجة نارية، كجزء من جهودها المكثفة للحفاظ على السلامة المرورية في الإمارة.

وخلال حملة ميدانية مكثفة، رصدت الشرطة عدة مخالفات مرورية مثل إحداث الضوضاء، والقيادة المتهورة والخطرة، والقيادة بدون رخصة. وحثت السلطات السائقين على الالتزام بقوانين المرور لضمان السلامة وتجنب العقوبات.

المركبات المسببة للضوضاء

بموجب المادة 20 من قانون السير والمرور الاتحادي، يتم تغريم السائقين الذين تتجاوز ضوضاء مركباتهم حاجز 95 ديسيبل بمبلغ 2,000 درهم، وتسجيل 12 نقطة مرورية سوداء، ومصادرة مركبتهم لمدة تصل إلى ستة أشهر.

لمكافحة المركبات الصاخبة والسائقين المتهورين، كثفت شرطة الشارقة عمليات التفتيش ضد السيارات المعدلة في وقت سابق من هذا العام، بعد زيادة في الشكاوى.

وكان اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، قد قال سابقاً: "المناورات التي يقوم بها السائقون على الطرق والضوضاء والتلوث الناتج عن هذه المركبات تسبب قلقاً بين سكان عدة أحياء في المنطقة الوسطى".

وفي دبي، تكثف السلطات أيضاً مكافحة الضوضاء المزعجة للمركبات، حيث تعمل الشرطة على توسيع نطاق رادارات كشف الضوضاء في جميع أنحاء الإمارة للحد من الأصوات العالية للمحركات، وفتحات العادم المعدلة، واستخدام أبواق السيارات دون داعٍ، وأنظمة الصوت الصاخبة داخل السيارة.

ويعد هذا النظام جزءاً من منصة تكنولوجيا المرور الذكية التابعة لشرطة دبي. وهو يقيس مستويات الضوضاء، ويحدد المصدر بدقة، ويسجل المخالفات كلما تم تجاوز الحدود المسموح بها.