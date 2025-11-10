"صيدلية الشعر" في "الشارقة للكتاب" تقدم للزوار قصائد كـ "كبسولات" للراحة والإلهام

للوهلة الأولى، يبدو جناح "صيدلية الشعر" في معرض الشارقة الدولي للكتاب وكأنه مستوصف طبي. فرفوفه الخشبية تصطف عليها صفوف من الجرّات الزجاجية الصغيرة، مكدسة ومنظمة بعناوين جريئة ومريحة مثل: "إسعافات أولية" ، "هدوء"، "كلمات للحب" ، "أن تصبح" ، "راحة" ، "فرح" ، "علاج بري" ، و"إلهام" .
لكن هذه الزجاجات لا تحمل دواءً. بدلاً من ذلك، يحمل كل منها أبياتاً مطبوعة على لفافة صغيرة من الورق، ملفوفة مثل كبسولة، لتكون جاهزة "لوصفها" للقلب والعقل.
إنها صيدلية للعواطف، وليست للأمراض الجسدية. يتوقف الزوار للتصفح، ويختارون علاجهم الأدبي الخاص من الأرفف المخصصة لـ "الوصفات الطبية" ، والمُعلمة باللونين الأحمر والأصفر الزاهيين. وترشد لوحة بيانية قريبة الزوار المترددين: "هل تشعر بالضياع؟ ابدأ هنا". وتحت كل فئة، ينتظر علاج شعري، "لأيام تكون فيها وطأة العالم ثقيلة"، أو "للشجاعة والأصالة"، أو "لجميع شؤون القلب".
أصبح هذا المفهوم، ومقره المملكة المتحدة، واحداً من أكثر عوامل الجذب التي يتحدث عنها الناس في الدورة الـ 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يُقام تحت شعار "بيني وبينك كتاب". ويدعو الجناح القراء إلى رؤية الشعر ليس شيئاً بعيداً أو أكاديمياً، بل شيئاً عملياً، حميمياً، ومُعالجاً.
تقول المؤسِسة ديبورا ألما، وهي شاعرة ومحررة غالباً ما يشار إليها باسم "شاعرة الطوارئ" ، إن الفكرة ولدت من اعتقاد بأن الأدب يمكن أن يعمل كعلاج. وتوضح، متحدثة في المعرض: "في المملكة المتحدة، تُقسم مكتباتنا حسب الحالة العاطفية. أنت تتسوق بناءً على ما تحتاجه. ما تراه هنا هو قصائد في زجاجات حبوب، تحتوي كل كبسولة على لفافة بأبيات تناسب مشاعرك."
في الجناح، يتلقى الزوار قصاصات ورقية صغيرة مخصصة للوصفات الطبية تحمل عنوان "الشعر بوصفة طبية" . ويقوم "الصيادلة"، الذين يرتدون المعاطف البيضاء، بملء اسم الزائر وكتابة جرعة من الكلمات، تكون أحياناً مضحكة وأحياناً مؤثرة. وقد تحتوي الكبسولة على أبيات للشاعر طاغور، أو إميلي ديكنسون، أو مايا أنجيلو، مطبوعة على شريط ورقي ضيق.
بدأ المفهوم مع مختارات ألما الشعرية بعنوان "شاعر الطوارئ: مختارات شعرية مضادة للتوتر"، والتي استكشفت كيف يمكن للقصائد أن تخفف من القلق والحزن. وبمرور الوقت، تطورت "سيارة الإسعاف الشعرية" المتنقلة الخاصة بها في المملكة المتحدة إلى متجرين كاملين للمكتبات ومشروع دولي.
وقالت: "من الجميل أن أعود إلى الشارقة. الناس هنا ودودون وفضوليون للغاية. الانتقال من شتاء المملكة المتحدة إلى شمس الشارقة يشعر وكأنه خطوة إلى الصيف."
يتميز الجناح في المعرض بواجهته ذات اللون الأحمر الداكن التي تتلألأ بعبارة "صيدلية الشعر". وفي الداخل، كل شيء، من زجاجات العرض إلى الكتب نفسها، مُرتب بعناية ليشجع على الهدوء والتأمل. يمكن للزوار شراء الزجاجات أو الكتب المطابقة مقابل 45 درهماً إماراتياً. وتأخذ كل فئة، من "الراحة" إلى "الفرح"، لوناً خاصاً: الأزرق للصفاء، والبرتقالي للحب، والوردي للإلهام.
يُعد الجناح واحداً من أكثر الأماكن التي التقطت فيها الصور في حدث هذا العام، حيث يجمع بين الجاذبية الأدبية والمتعة البصرية. ووصفه العديد من الزوار بأنه "الهدية المثالية" — شيء صغير بما يكفي لحمله، ولكنه عميق بما يكفي ليدوم طويلاً.
وكما قالت إحدى الزائرات وهي تفك لفافة من أبيات كبسولة "الإسعافات الأولية": "في بعض الأحيان لا تحتاج إلى نصيحة أو حلول، بل تحتاج فقط إلى الكلمات الصحيحة في الوقت المناسب."