"صيدلية الشعر" في "الشارقة للكتاب" تقدم للزوار قصائد كـ "كبسولات" للراحة والإلهام

للوهلة الأولى، يبدو جناح "صيدلية الشعر" في معرض الشارقة الدولي للكتاب وكأنه مستوصف طبي. فرفوفه الخشبية تصطف عليها صفوف من الجرّات الزجاجية الصغيرة، مكدسة ومنظمة بعناوين جريئة ومريحة مثل: "إسعافات أولية" ، "هدوء"، "كلمات للحب" ، "أن تصبح" ، "راحة" ، "فرح" ، "علاج بري" ، و"إلهام" .

لكن هذه الزجاجات لا تحمل دواءً. بدلاً من ذلك، يحمل كل منها أبياتاً مطبوعة على لفافة صغيرة من الورق، ملفوفة مثل كبسولة، لتكون جاهزة "لوصفها" للقلب والعقل.