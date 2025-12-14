حارسة الهوية الفلسطينية.. سعاد العامري تتوج بلقب"نوابغ العرب" في العمارة

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن فوز الدكتورة سعاد العامري من فلسطين بجائزة "نوابغ العرب" لهذا العام عن فئة "العمارة والتصميم".

وتُعد الدكتورة سعاد العامري مؤسسة مركز المعمار الشعبي "رواق"، وقد قدمت مساهمات رائدة في الحفاظ على الموروث المعماري الفلسطيني، وترميم المباني التاريخية وإعادة توظيفها بطرق تعزز الهوية العمرانية للمدن.

إنجازات استثنائية:

شاركت العامري في واحد من أضخم المشاريع الفلسطينية للتوثيق المعماري، والذي نتج عنه سجل يضم أكثر من 50,000 مبنى تاريخي، بالإضافة إلى إعادة إحياء 50 مركزاً تاريخياً. كما تُعرف بنهجها المتميز في إشراك السكان المحليين والحرفيين في عمليات ترميم القرى باستخدام مواد البناء التقليدية.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المعمارية الفلسطينية بفوزها، قائلاً:

"نبارك للدكتورة سعاد العامري فوزها وإسهاماتها الممتدة عبر عقود... حفظ الله فلسطين، وأعاد الحياة لمبانيها وقراها التاريخية كما تستحق، وأدام على تراثها الاستمرارية ما بقيت الذاكرة العربية".