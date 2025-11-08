من الركض إلى اليوغا : دبي تُرسخ "اليقظة الذهنية" لدى سكانها

تزايد الطلب ودمج التخصصات

هذا العام، استضاف منتجع أتلانتس النخلة أول جلسة يوغا له وتلقى استجابة إيجابية هائلة، مما دفع المكان للعودة بحدث آخر يوم السبت. ويستضيف الفندق جلسة "يوجا، احتساء، وتحليق" (Yoga, Sip & Fly) حيث يستمتع المشاركون بجلسة يوغا وعلاج صوتي على الشاطئ قبل الانطلاق في رحلة على متن "بالون دبي"، وهو المرصد الوحيد المربوط في المدينة بزاوية 360 درجة.

وقال دينيس سكامو، المدير العام لـ "بالون دبي" في أتلانتس النخلة: "شهدنا بالتأكيد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على الأنشطة التي تركز على الرفاهية في جميع أنحاء دبي... الناس يسعون بشكل متزايد إلى تجارب تغذي الجسد والعقل، خاصة في بيئات هادئة وجميلة بعيداً عن صخب المدينة."

شهد خبير اليوجا والرفاهية علاوة غنام، الذي يتواجد في الإمارات منذ 20 عاماً، تغييراً في التعامل مع هذه الممارسة. قال: "لقد تحولت من كونها تُعامل على أنها ممارسة روحية إلى اعتبارها حركة طبية تقريباً يمكن أن تؤثر على طول العمر ويمكن أن تشفي الجسم." وأضاف: "أصبح أسلوب فينيازا (Vinyasa) شائعاً جداً، ويقوم الناس بممارسته كتمرين كارديو كامل. وأكبر اتجاه أراه هو أن اليوجا يتم دمجها مع تخصصات أخرى مثل الغمر البارد (cold plunge) والقرصنة البيولوجية (biohacking). إنها تصبح جزءاً من نظام بيئي شمولي."