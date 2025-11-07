توقف مؤقت لخدمات "مراكز شرطة دبي الذكية" الليلة

أعلنت شرطة دبي أن بعض الخدمات في مراكز الشرطة الذكية التابعة لها ستكون غير متاحة مؤقتاً ليلة الجمعة 7 نوفمبر، من الساعة 11 مساءً حتى 2 صباحاً.

ويعود سبب تعليق الخدمة إلى تحديثات فنية مجدولة. وأفادت شرطة دبي بأن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المستمرة لتقديم تجربة أفضل للعملاء.

مراكز الشرطة الذكية

تعد مراكز الشرطة الذكية محطات الشرطة الوحيدة في العالم التي تعمل دون وجود ضابط شرطة، حيث يمكن للأفراد تقديم شكوى أو الحصول على أي من الخدمات الـ 46 المدرجة، بما في ذلك طلبات التصاريح، والمسائل الجنائية، والمخاوف المرورية، دون الحاجة إلى حضور ضابط شرطة.

تعمل مراكز الشرطة الذكية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون أي تدخل بشري أو وجود في المركز. وهي محطة شرطة متكاملة تفاعلية للخدمة الذاتية، تقدم خدمات أمنية ذكية مع الحفاظ على الخصوصية التامة.