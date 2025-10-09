دبي تطلق مبادرة "مفتشو المدينة" لتعزيز الرقابة البلدية

كما أطلقت البلدية دبلومًا مهنيًا بعنوان "مفتش المدينة"، يهدف إلى اعتماد المفتشين في جميع المجالات البلدية الرئيسية، بما في ذلك الصحة والسلامة، وسلامة الأغذية، والأنشطة الإنشائية، وإدارة النفايات، والصرف الصحي، والاستدامة، والإشراف على المرافق العامة.