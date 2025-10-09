دبي تطلق مبادرة "مفتشو المدينة" لتعزيز الرقابة البلدية

أطلقت بلدية دبي مبادرة جديدة تحت عنوان "مفتشو المدينة" تهدف إلى إعداد واعتماد مفتشين مؤهلين في مختلف القطاعات البلدية.
وفي المرحلة الأولى من المبادرة، اعتمدت البلدية 63 مفتشًا إماراتيًا متخصصين في 14 مجالًا فنيًا من مجالات التفتيش البلدي.
تهدف هذه الخطوة إلى بناء نظام تفتيش متكامل، وتوحيد الإجراءات، وتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح المعتمدة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتحقيق رضا المجتمع.
تعمل المبادرة أيضًا على توحيد ممارسات التفتيش، والحد من التكرار، وتعزيز كفاءة الإطار التنظيمي في دبي، مما يدعم ريادة المدينة في تقديم بيئة معيشية عالمية المستوى قائمة على الصحة والسلامة وجودة الحياة.
كما أطلقت البلدية دبلومًا مهنيًا بعنوان "مفتش المدينة"، يهدف إلى اعتماد المفتشين في جميع المجالات البلدية الرئيسية، بما في ذلك الصحة والسلامة، وسلامة الأغذية، والأنشطة الإنشائية، وإدارة النفايات، والصرف الصحي، والاستدامة، والإشراف على المرافق العامة.
وأكد سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، على الدور الحيوي الذي تلعبه العمليات الرقابية والتفتيشية في دعم تطوير الخدمات والتخطيط المؤسسي.
سيقوم مفتشو المدينة بإجراء عمليات تفتيش دورية، وأخرى بناءً على الشكاوى أو عبر الرصد البصري، مع تقليل الزيارات المكررة وحصر الشكاوى المتعلقة بإجراءات التفتيش، بما يسهم في تبسيط العمليات التنظيمية وحماية مصالح المجتمع.