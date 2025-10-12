دبي تطلق مجمعاً طبياً جديداً بقيمة 1.3 مليار درهم في "مدينة الرعاية الصحية"

من المقرر إنشاء مجمع طبي جديد في دبي، وذلك ضمن خطة تطوير ضخمة لـ مدينة دبي للرعاية الصحية (DHCC) بقيمة 1.3 مليار درهم.
أعلنت سلطة مدينة دبي للرعاية الصحية (DHCA) عن هذه الخطة كجزء من المرحلة الأولى من مدينة دبي للرعاية الصحية. وستشهد المرحلة الأولى إطلاق مبنى مكاتب حاصل على شهادة LEED البلاتينية، ومجمع طبي مصمم خصيصاً، ومرافق البنية التحتية الداعمة.
وقال عصام جلداري، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي للرعاية الصحية: "من خلال إنشاء نظام بيئي يجذب الاستثمارات، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، ويعزز الابتكار، مع دمج الاستدامة والتصميم عالمي المستوى، فإننا نتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية الحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات. ومن خلال التطوير المستمر، سنواصل ترسيخ مكانة مدينة دبي للرعاية الصحية كوجهة الرعاية الصحية والعافية الممكنة للمنطقة وخارجها."
يُعد مبنى المكاتب الحاصل على شهادة LEED البلاتينية الأول من نوعه في مدينة دبي للرعاية الصحية. تم تصميم المبنى من قبل شركة P&T Architects and Engineers Ltd الحائزة على جوائز، ويمتد على مساحة 13,000 متر مربع عبر ثلاثة طوابق سفلية وتسعة طوابق. ويوفر مزيجاً مرناً من وحدات المكاتب ومساحات تجارية في الطابق الأرضي.
تم تصميم المجمع الطبي الجديد والمصمم خصيصاً من قبل مكتب التصميم والهندسة المعمارية (DAR) ومقره دبي. ويغطي مساحة 5,800 متر مربع عبر طابقين سفليين وخمسة طوابق. وسيحتوي المجمع على مساحات قابلة للتكيف مخصصة لما يلي:
مرافق العمليات الجراحية
المختبرات
التشخيص
مرافق العيادات الخارجية
المكاتب الطبية
الخدمات الداعمة
يتميز تصميمه الأولي (shell-and-core) وتخطيطاته المُحسَّنة وتكامل مواقف السيارات الذكية بكونها تركز على المستقبل – مما يضمن مرونة طويلة الأمد لتلبية الاحتياجات المتطورة لمقدمي الرعاية الصحية والمرضى على حد سواء.
ستوفر سلطة مدينة دبي للرعاية الصحية (DHCA) أيضاً مواقف سيارات متعددة الطوابق مجهزة بمحطات شحن للسيارات الكهربائية، ونظام مواقف ذكي متكامل مع سالك، وميزات إمكانية الوصول الكاملة.
وأضافت آلاء المانيني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مدينة دبي للرعاية الصحية: "تتمثل أولويتنا في توفير بنية تحتية تمكّن النمو وتخلق الثقة لمقدمي الرعاية الصحية والمستثمرين. وستعزز هذه المشاريع إمكانية الوصول والاستدامة والكفاءة في جميع أنحاء المجتمع، مما يضمن بقاء مدينة دبي للرعاية الصحية الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية للرعاية الصحية في المنطقة وخارجها".
سيبدأ البناء في ديسمبر 2025، ومن المقرر الانتهاء منه في نوفمبر 2027.