دبي تطلق مجمعاً طبياً جديداً بقيمة 1.3 مليار درهم في "مدينة الرعاية الصحية"

وقال عصام جلداري، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي للرعاية الصحية: "من خلال إنشاء نظام بيئي يجذب الاستثمارات، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، ويعزز الابتكار، مع دمج الاستدامة والتصميم عالمي المستوى، فإننا نتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية الحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات. ومن خلال التطوير المستمر، سنواصل ترسيخ مكانة مدينة دبي للرعاية الصحية كوجهة الرعاية الصحية والعافية الممكنة للمنطقة وخارجها."