محاكم دبي تعلن تعليق عمليات الدفع المباشر ليلة رأس السنة

استمرار الخدمات عبر الموقع الإلكتروني، وأبوظبي تطلق رسمياً الدفع بالعملة الرقمية "AE Coin".
طاقم الخليج تايمز
أعلنت محاكم دبي يوم الخميس 25 ديسمبر، عن تعليق جميع عمليات الدفع الخاصة بالمحاكم في ليلة رأس السنة الميلادية الأربعاء 31 ديسمبر 2025، خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وأفادت المحكمة أن عمليات الدفع الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي ستستمر كالمعتاد.

وتوفر المدفوعات الإلكترونية وسيلة سهلة لسداد رسوم المحاكم في الإمارة.

بدأت أبوظبي خيار الدفع بالعملة الرقمية هذا العام، لتصبح أول جهة حكومية في الشرق الأوسط تقبل رسمياً عملة "AE Coin" لرسوم الخدمات القضائية والقانونية.

ويمكن للمستخدمين دفع ثمن مجموعة واسعة من الخدمات القضائية باستخدام "AE Coin" وهي عملة مستقرة منظمة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي — وذلك عبر محفظة "AEC Wallet"

