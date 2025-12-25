محاكم دبي تعلن تعليق عمليات الدفع المباشر ليلة رأس السنة

أعلنت محاكم دبي يوم الخميس 25 ديسمبر، عن تعليق جميع عمليات الدفع الخاصة بالمحاكم في ليلة رأس السنة الميلادية الأربعاء 31 ديسمبر 2025، خلال الفترتين الصباحية والمسائية.