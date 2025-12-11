الذكاء الإصطناعي يحول مطار آل مكتوم لبيئة ضيافة فائقة الكفاءة

قال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي إنها تدرس نشر تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) في مطار آل مكتوم الدولي، مما سيسمح بإعادة تخصيص البوابات لتقليل مسافة المشي ومساعدة الركاب على التغلب على ضخامة المطار الجديد.

وقال بول غريفيث إن المطار سيكون قادراً على القيام بالعديد من الأشياء في المستقبل بفضل التقنيات الحديثة الجديدة، وهو أمر غير ممكن اليوم.

قال غريفيث خلال حلقة نقاش في "إيجاز مدينة دبي" (Dubai City Briefing)، الذي نظمته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي: "الجميع يقول إن الذكاء الاصطناعي سيحل محل الوظائف، وسنتفاعل مع الروبوتات. لكن الناس يريدون الشعور بالعاطفة والتواصل البشري. الفكرة من التكنولوجيا هي إزالة كل الأشياء التي لا نحبها في المطارات. والاحتفاظ فقط بالأشياء التي نحبها، مثل مساحات الاستراحة، والصالات، والضيافة."

وأضاف: "الروح الكاملة لما نقوم به اليوم ستكون مختلفة بشكل كبير عن تجربة المطار (الحالية). الشيء العظيم هو أن التكنولوجيا في الخلفية يمكنها أن تفعل أشياء مذهلة لا يمكننا القيام بها اليوم."

إعادة تخصيص البوابات

واستشهد كمثال قائلاً إن المطار يضطر حالياً لتخصيص بوابات ثابتة للطائرات. وأضاف: "لكن إذا تمكنا من التحليل باستخدام الذكاء الاصطناعي، فيمكننا إعادة تخصيص جميع بوابات الطائرات القادمة، ويمكننا تقليل مسافة المشي ووقت الاتصال بين الرحلات بشكل ديناميكي. سيكون هذا ميزة من حيث خدمة العملاء والتغلب على ضخامة المطارات الجديدة."

أعلنت حكومة دبي في وقت سابق أن العمليات الكاملة لمطار دبي الدولي سيتم نقلها إلى مطار آل مكتوم الدولي في عام 2032، مما يجعله أكبر مطار دولي في العالم، حيث سيخدم أكثر من 260 مليون مسافر سنوياً بمجرد اكتماله بالكامل.

تسعى مطارات دبي إلى تطبيق أحدث التقنيات المتاحة عبر جميع نقاط الاتصال قبل افتتاح مطار آل مكتوم الدولي. سيضع هذا أحدث الأدوات المتاحة، وسيمكن من التعامل مع المزيد من الركاب والطائرات، وتسريع فترة دوران الرحلات.

يمتد مطار آل مكتوم على مساحة 70 كيلومتراً مربعاً، وسيضم خمسة مدارج متوازية وأكثر من 400 بوابة للطائرات، مما يعكس ضخامة المطار.2

يأتي قرار نقل العمليات إلى آل مكتوم في الوقت الذي يقترب فيه مطار دبي الدولي (DXB) من طاقته القصوى. ومن المتوقع أن يصل إلى علامة 100 مليون مسافر في غضون عام ونصف. ومع مئات الطائرات التي ستضاف إلى أسطول طيران الإمارات وفلاي دبي خلال العقد القادم، تحتاج دبي إلى مطار أكبر بكثير.

بيئة ضيافة

أضاف بول غريفيث أن التكنولوجيا تتحرك بسرعة كبيرة، وهم يريدون وضع العملاء في صميم تجربة المطار وشركة الطيران بالكامل.

قال: "التحدي للسنوات القليلة القادمة هو كيف تحافظ على استمرار نموك في مطار دبي الدولي (DXB)، لأنه مثل عصر الليمونة، فإن أول 85% من العصير هو الجزء السهل، ولكن الحصول على الـ 15% الأخيرة يمثل تحدياً." وأضاف أن الفكرة هي التخلص من جميع تلك العمليات المروعة التي يفرضها مشغلو المطارات على عملائهم لفترة طويلة جداً.

واختتم قائلاً: "يمكنك إزالة إجراءات تسجيل الوصول، ومناولة الأمتعة، والأمن، والهجرة، ووضعها في الخلفية، حتى لا يضطر عملاؤنا إلى الانتظار في طوابير. يمكنهم فقط دخول المطار والشعور على الفور بأنهم في بيئة ضيافة. هذه هي الفكرة برمتها. إنها ليست جيدة لعملائنا والتجربة التي يحصلون عليها فحسب، بل إنها رائعة لأعمالنا."

وأضاف: "التكنولوجيا الجديدة ستجعل حقاً مطار دبي وورلد سنترال (DWC) شيئاً يمكننا جميعاً أن نفخر به كصناعة، ومدينة، ومجتمع."