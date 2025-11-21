ضبط مطلوب في الهند لجريمة قتل مزدوجة بأبوظبي

ذكر تحديث رسمي نُشر على منصة "X" يوم الخميس أن مكتب التحقيقات المركزي الهندي (CBI) ألقى القبض على مشتبه به هارب مطلوب على خلفية جريمة قتل مواطنين هنديين في أبوظبي عام 2020.

قالت وكالة التحقيقات الفيدرالية الهندية، CBI، إنها تعقبت واحتجزت المتهم "شاميم كيه.كيه" (Shameem KK) في تشيناي، تاميل نادو. كان المتهم هارباً منذ عام 2022، عندما سجلت شرطة كيرالا قضية قتل "شافا شريف" (Shafa Sharif) وتولى مكتب التحقيقات المركزي لاحقاً أجزاء من التحقيق.

ووفقاً لبيان الوكالة على "X"، تعود وقائع القضية إلى 5 مارس 2020، عندما عُثر على "حارس ثاتامَّا بارامبيل" (Haris Thathamma Parambil)، وهو مستشار أعمال في أبوظبي، وامرأة تُدعى "دينسي أنتوني" (Dency Antony) مقتولين في شقة بالعاصمة الإماراتية. وقد تم اعتبار الوفاتين في البداية لتبدوان وكأنهما انتحار.

زعم المحققون لاحقاً أن شريك "حارس"، شايبين أشرف (Shaibin Ashraf)، دبر عمليتي القتل بدافع الغيرة والمنافسة التجارية. وقال مكتب التحقيقات المركزي إن شايبين أرسل العديد من شركائه إلى الخليج، وغطى نفقاتهم، ودبر عمليتي القتل للاستيلاء على دخل حارس ومدخراته.

تم تقديم لائحة اتهام في الهند في 10 أكتوبر 2024، ضد شايبين أشرف وسبعة آخرين، بمن فيهم "شاميم كيه.كيه" الذي ظل هارباً حتى اعتقاله هذا الأسبوع.

وكانت المحكمة العليا في كيرالا قد أمرت في وقت سابق مكتب التحقيقات المركزي بتولي أجزاء من القضية من الشرطة المحلية. وقد صدر تعميم بحث (Look Out Circular - LOC) لتعقب المتهم المفقود.

وقال مكتب التحقيقات المركزي إن الإجراءات الإضافية جارية في أعقاب الاعتقال.