"احتراف الإبداع".. صناعة المحتوى مهنة رسمية في الإمارات

أفاد مسؤولون في مؤتمر صحفي عُقد قبيل النسخة الرابعة من "قمة مليار متابع"، أن دولة الإمارات تسعى لزيادة عدد صناع المحتوى المتفرغين، في ظل التوسع المستمر لاقتصاد صناعة المحتوى العالمي، والذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2033.

وفي حديثه يوم الثلاثاء 30 ديسمبر، قال سعادة سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، إن التركيز يتحول الآن نحو جعل صناعة المحتوى مهنة كاملة الأركان، وتمكين المزيد من المبدعين من التعامل معها كمهنة مستدامة وبدوام كامل.

وأشار إلى أنه في حين أن ما يقرب من 48% من صناع المحتوى حول العالم يعتمدون على منصاتهم كوظيفة أساسية وبدوام كامل، فإن الإمارات تهدف إلى تنمية قاعدتها الخاصة من المبدعين المحترفين مع نضج هذا القطاع.

وأوضح العطر أن المرحلة التالية من النمو لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل هي مرحلة مدفوعة بالقيم، مع التركيز على التأثير الإنساني والمجتمعي والاجتماعي الإيجابي. وأضاف أنه يُنظر إلى صناع المحتوى بشكل متزايد كعلامات تجارية مستقلة، مما يجعل من الضروري تزويدهم بالأدوات والشراكات والمنصات التي تسمح بترجمة تأثيرهم الرقمي إلى نتائج ملموسة وذات مغزى على أرض الواقع.

جاءت هذه التصريحات تمهيداً لـ "قمة مليار متابع"، التي ستعقد فعالياتها في الفترة من 9 إلى 11 يناير 2026