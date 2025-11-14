رئيس الدولة يُكرّم أول عائلة إماراتية تتبرع بأعضاء ابنتها لإنقاذ 3 أرواح

في عام 2025، فقد سالم وفاطمة المنصوري ابنتهما البالغة من العمر خمس سنوات، ظبية. وفي خضم حزنهما، اتخذا قراراً بالتكفل بإنقاذ حياة ثلاثة أشخاص، من بينهم طفلان ومريض بالغ، وذلك عبر التبرع بأعضائها.

ذهب قلبها لطفل، وإحدى كليتيها لطفل آخر، بينما ذهبت الكلية الثانية لمريض بالغ.

اليوم، تم تكريم والدي ظبية في قصر الحصن من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على عملهما النبيل.

وفي مقطع فيديو تم عرضه خلال الحفل، قال الدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء في الإمارات، إن زراعة الأعضاء لا تعيد الأمل للمريض فحسب، بل لعائلته أيضاً. وأشار إلى أن قرار عائلة المنصوري خلق إرثاً مرتبطاً باسم ابنتهما وساهم في رفع الوعي حول برنامج "حياة" للتبرع بالأعضاء في الإمارات.

سالم المنصوري: الحب العميق وراء القرار

قال سالم حمد المنصوري، شقيق ظبية، إن العائلة اختارت التبرع بسبب حبهم العميق لها ورغبتهم في أن تكون ذكراها سبباً في مساعدة الآخرين.

على مدى العقدين الماضيين، مثّلت "جوائز أبوظبي" منصة وطنية تجسد مسيرة العطاء والتفاني والتقدير في الإمارات، مستلهمة من إرث المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي تتواصل تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وتؤكد "جوائز أبوظبي" الإيمان الراسخ بأن كل عمل من أعمال الكرم يعزز الوحدة والوئام الاجتماعي.