كنز الـ 1000 عام: "مصدر الخط العربي" يعود للحياة في "الشارقة للكتاب"

يحظى زوار الدورة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب بفرصة نادرة لمشاهدة قطعة من تاريخ الفن الإسلامي — وهي نسخة طبق الأصل (فاكسيميلي) من مخطوطة مصحف شريف كُتبت قبل أكثر من ألف عام على يد الخطاط الأسطوري أبو الحسن علي بن هلال، المعروف على نطاق واسع باسم ابن البواب.

تُعرض هذه المخطوطة المُعاد إنتاجها بجمالية فائقة في جناح "سفير أرديهال" من طهران، حيث يمكن للزوار مشاهدة دقة وجمال الخط العربي المبكر.

وقال حامد دهدشتي من "سفير أرديهال": "هذه واحدة من أقدم مخطوطات المصحف الكاملة التي كُتبت بخط يد معروف." وأضاف: "إنها نسخة طبق الأصل من المصحف الذي كتبه ابن البواب في الأصل عام 391 هجري، أي حوالي عام 1000 ميلادي. وتُحفظ النسخة الأصلية بأمان في مكتبة تشيستر بيتي (Chester Beatty Library) في دبلن بأيرلندا. ما يجعلها مميزة هو أن ابن البواب لم يكن مجرد خطاط – بل حوّل الكتابة العربية إلى فن يتسم بالتناسب المثالي والجمال الروحي."