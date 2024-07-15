التشهير الرقمي في الإمارات.. تبعات قانونية

تخيل أن تستيقظ على إشعار قانوني أو مكالمة من مركز الشرطة المحلي بسبب تعليق على صفحة أعمال في "جوجل". عندما تواجه تجربة سيئة مع خدمة أو منتج، قد ترغب في مشاركة استيائك من خلال تعليق، وهو ما يبدو غير ضار بما فيه الكفاية - حتى لا يكون كذلك.

في الإمارات، قد تجد نفسك في معركة قانونية وتواجه غرامات باهظة بسبب انتقادات صريحة أو تعليقات سلبية، حيث تصبح الشركات أكثر يقظة في حماية سمعتها.

في العام الماضي، على سبيل المثال، وُجدت امرأة في دبي مذنبة بالتشهير بسبب منشور على "إنستغرام".

وبالمثل، في مايو 2020، أدانت النيابة العامة امرأة بتهمة الإدلاء بتصريحات تشهيرية حول مركز طبي على جوجل وإنستغرام، في تعليقها، انتقدت المركز لتقديمه "أسوأ خدمة يمكن تخيلها" وزعمت أن التقييمات الإيجابية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به كانت مزيفة.

وغرمت المحكمة السيدة بمبلغ 5000 درهم، وصادرت هاتفها، وأغلقت جميع حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وعند الاستئناف، أيدت المحكمة التهمة، معتبرة العبارات المستخدمة في الحادثة جريمة تشهير.

التأثير الفيروسي

في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، تصل التغذية الراجعة إلى نطاق أوسع بكثير من الكلام التقليدي، مما يطرح تحديات جديدة، حيث لم تعد التعليقات خاصة ويزداد خطر الضرر بالسمعة من العملاء غير الراضين.

وقالت "نكهت سردار خان"، رئيسة قسم الشركات والتقاضي والتحكيم في مركز دبي المالي العالمي في شركة هلال وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية: "يُعتبر التشهير الرقمي أكثر ضرراً بسبب طبيعته المستمرة حيث يمكن أرشفته، وجعله أكثر إثارة من خلال التفاعلات الحية مثل البث المباشر، والبودكاست، وتسجيلات الفيديو، ومشاركته مع جمهور عالمي، وجعله فيروسياً، ونشره بشكل مجهول والوصول إليه إلى أجل غير مسمى."