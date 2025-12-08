توسيع خدمة التاكسي المشترك للحد من الازدحام في دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم الاثنين عن توسيع خدمة "مشاركة التاكسي" – التي تسمح لعدة ركاب بالصعود معاً في سيارة أجرة واحدة وتقاسم الأجرة – لتشمل موقعين إضافيين بين دبي وأبوظبي.

تم إطلاق خدمة التاكسي المشترك لأول مرة في نوفمبر من العام الماضي، حيث كانت تعمل بين "ابن بطوطة مول" في دبي و"الوحدة مول" في أبوظبي.

وقامت هيئة الطرق والمواصلات بتوسيع الخدمة لتشمل موقعين إضافيين:

مطار آل مكتوم الدولي: مع مسارات إلى دبي مارينا مول، ومحطة مترو الخليج التجاري (Business Bay Metro Station)، ومحطة مونوريل نخلة جميرا – أتلانتس. مركز دبي التجاري العالمي: مع مسارات إلى محطة مترو الخليج التجاري، ومحطة حافلات السطوة، ودبي مارينا مول.

يأتي القرار عقب نجاح المبادرة العام الماضي، والتي شهدت "إقبالاً كبيراً من مختلف شرائح المجتمع، الذين يعتبرونها خياراً مناسباً وسريعاً وبأسعار معقولة للتنقل".

صرح عادل شاكري، مدير التخطيط وتطوير الأعمال في وكالة النقل العام بهيئة الطرق والمواصلات: "سجلت خدمة التاكسي المشترك العاملة بين ابن بطوطة مول والوحدة مول زيادة ضخمة بلغت 228% في عدد الركاب الذين يختارونها للسفر بين الإمارتين. وقد شجعنا هذا الطلب القوي على توسيع الخدمة على أساس تجريبي لتشمل موقعين إضافيين".

وأشار شاكري إلى أن "الهدف هو تقليل تكاليف الأجرة على الركاب"، مضيفاً أن "المبادرة تساعد في تخفيف الازدحام المروري من خلال تمكين عدة ركاب من تقاسم سيارة أجرة واحدة."

وختم بالقول: "يساهم هذا النهج في انسياب حركة المرور بشكل أكثر سلاسة ويوفر فوائد بيئية واضحة، بما في ذلك تقليل البصمة الكربونية. كما ساعدت الخدمة في الحد من النقل غير المرخص".