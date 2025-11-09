وداعاً للتذاكر والحواجز: مواقف ذكية بالكامل في دبي وأبوظبي

تتجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو توفير تجربة مواقف أكثر ذكاءً وسلاسة مع طرح أنظمة المواقف بلا حواجز وبدون تذاكر في جميع أنحاء دبي وأبوظبي.

تهدف هذه المبادرة، التي تستخدم تقنيات متقدمة مثل التعرف التلقائي على لوحات الأرقام، وإدارة حركة المرور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة الدفع الآلي، إلى تقليل الازدحام وتبسيط حركة المركبات وتحسين راحة سائقي السيارات.

من خلال إلغاء الحاجة للتوقف عند الحواجز التقليدية، لا توفر هذه الأنظمة الوقت للسائقين فحسب، بل تساعد أيضاً في تحسين تدفق حركة المرور في المناطق التجارية والحضرية المزدحمة.

مواقع المواقف الذكية في دبي

مول الإمارات : بدأ تطبيق نظام المواقف بلا حواجز في 3 فبراير. وقد تم تقديم هذا النظام لأول مرة في سيتي سنتر ديرة في يناير، بالشراكة بين المطور "ماجد الفطيم" وشركة "باركين ش.م.ع" (Parkin PJSC)، لإلغاء الحاجة إلى الحواجز التقليدية.

برجمان مول : في مايو، بدأ تشغيل نظام المواقف المدفوعة بدون تذاكر، لينضم إلى وجهات التسوق الرئيسية الأخرى في دبي التي تبنت هذا الحل المتقدم. وتم تحديث لوائح المواقف، بما في ذلك الساعات المجانية وهياكل الغرامات المعدلة.

سوق العوير المركزي للخضار والفواكه: يجري تقديم نظام مماثل هنا، حيث ستدير "موانئ دبي العالمية" و"باركين" ما يقرب من 2,500 مكان للمركبات الخفيفة و 500 للشاحنات. وسيستخدم النظام الآلي التعرف على لوحات الأرقام والبيانات في الوقت الفعلي لتقليل الازدحام.

مناطق إضافية عبر باركونيك (Parkonic): أضافت "باركونيك" في أبريل 18 موقعاً جديداً للمواقف السلسة، ليصبح المجموع 24 موقعاً. تشمل الإضافات الجديدة: يونيون كوب ند الحمر، هيرة بيتش، بارك آيلاندز، يونيون كوب الطوار، يونيون كوب واحة السيليكون، يونيون كوب القوز، يونيون كوب البرشاء، مركز مجتمع سدرة فيلاز، برج فيستا، القصباء، يونيون كوب المنخول، لولو القصيص، مارينا ووك، ويست بالم بيتش، ذا بيتش جي بي آر، برج أوبوس، أزور ريزيدنس، ويونيون كوب أم سقيم. تشمل المواقع الأخرى مواقف ميناء دبي (على الشارع)، متحف المستقبل، القرية العالمية (الممتازة)، سوفيتيل وسط المدينة، ذا كريسنت، وسنترال بارك. يتم تشغيل المواقف في غاليريا غولدن مايل في نخلة جميرا، و ذا تاون مول في جبل علي ومنطقة دبي للاستثمار، و مدينة دبي الرياضية ، و قطار مونوريل النخلة بواسطة "باركونيك"، وتكون عمليات الدفع فيها غير نقدية وبدون تذاكر ، مع استخدام سالك كخيار دفع آلي.



نظام المواقف في أبوظبي

تتبنى أبوظبي أيضاً هذه التكنولوجيا: