وداعاً للتذاكر والحواجز: مواقف ذكية بالكامل في دبي وأبوظبي

تتجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو توفير تجربة مواقف أكثر ذكاءً وسلاسة مع طرح أنظمة المواقف بلا حواجز وبدون تذاكر في جميع أنحاء دبي وأبوظبي.
تهدف هذه المبادرة، التي تستخدم تقنيات متقدمة مثل التعرف التلقائي على لوحات الأرقام، وإدارة حركة المرور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة الدفع الآلي، إلى تقليل الازدحام وتبسيط حركة المركبات وتحسين راحة سائقي السيارات.
من خلال إلغاء الحاجة للتوقف عند الحواجز التقليدية، لا توفر هذه الأنظمة الوقت للسائقين فحسب، بل تساعد أيضاً في تحسين تدفق حركة المرور في المناطق التجارية والحضرية المزدحمة.
مول الإمارات : بدأ تطبيق نظام المواقف بلا حواجز في 3 فبراير. وقد تم تقديم هذا النظام لأول مرة في سيتي سنتر ديرة في يناير، بالشراكة بين المطور "ماجد الفطيم" وشركة "باركين ش.م.ع" (Parkin PJSC)، لإلغاء الحاجة إلى الحواجز التقليدية.
برجمان مول : في مايو، بدأ تشغيل نظام المواقف المدفوعة بدون تذاكر، لينضم إلى وجهات التسوق الرئيسية الأخرى في دبي التي تبنت هذا الحل المتقدم. وتم تحديث لوائح المواقف، بما في ذلك الساعات المجانية وهياكل الغرامات المعدلة.
سوق العوير المركزي للخضار والفواكه: يجري تقديم نظام مماثل هنا، حيث ستدير "موانئ دبي العالمية" و"باركين" ما يقرب من 2,500 مكان للمركبات الخفيفة و 500 للشاحنات. وسيستخدم النظام الآلي التعرف على لوحات الأرقام والبيانات في الوقت الفعلي لتقليل الازدحام.
مناطق إضافية عبر باركونيك (Parkonic): أضافت "باركونيك" في أبريل 18 موقعاً جديداً للمواقف السلسة، ليصبح المجموع 24 موقعاً. تشمل الإضافات الجديدة:
يونيون كوب ند الحمر، هيرة بيتش، بارك آيلاندز، يونيون كوب الطوار، يونيون كوب واحة السيليكون، يونيون كوب القوز، يونيون كوب البرشاء، مركز مجتمع سدرة فيلاز، برج فيستا، القصباء، يونيون كوب المنخول، لولو القصيص، مارينا ووك، ويست بالم بيتش، ذا بيتش جي بي آر، برج أوبوس، أزور ريزيدنس، ويونيون كوب أم سقيم.
تشمل المواقع الأخرى مواقف ميناء دبي (على الشارع)، متحف المستقبل، القرية العالمية (الممتازة)، سوفيتيل وسط المدينة، ذا كريسنت، وسنترال بارك.
يتم تشغيل المواقف في غاليريا غولدن مايل في نخلة جميرا، وذا تاون مول في جبل علي ومنطقة دبي للاستثمار، ومدينة دبي الرياضية، وقطار مونوريل النخلة بواسطة "باركونيك"، وتكون عمليات الدفع فيها غير نقدية وبدون تذاكر، مع استخدام سالك كخيار دفع آلي.
تتبنى أبوظبي أيضاً هذه التكنولوجيا:
نظام "الذكاء الاصطناعي بلا حواجز" (Zero Barrier AI Parking): كشفت شركة "كيو موبيليتي" (Q Mobility) عن هذا النظام في معرض جيتكس غلوبال 2025. يجمع النظام بين الكاميرات الذكية، والتعرف التلقائي على لوحات الأرقام، والدفع الآلي، والمراقبة الحية لحركة المرور.
التكامل مع سالك: تم الإعلان في يوليو أن المزيد من مراكز التسوق في أبوظبي ستقدم قريباً مواقف مدفوعة بدون تذاكر من خلال شراكة بين سالك وباركونيك. يتم خصم رسوم المواقف تلقائياً من حسابات "سالك" للسائقين، مع خيارات للدفع عبر تطبيق أو موقع "باركونيك" أو أكشاك المراكز التجارية.
أبراج نيشن تاورز (Nation Towers): تبنت أبراج نيشن تاورز في أبوظبي هذا النظام في 20 يونيو، لتصبح الموقع الرابع في العاصمة والسادس بشكل عام في الإمارات لتطبيق المواقف بلا حواجز.