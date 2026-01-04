10 آلاف درهم غرامة ضجيج المركبات في أبوظبي

وفي بيان لها، ذكرت الهيئة أن أصوات المحركات العالية، والقيادة المتهورة، وتعديلات المركبات التي تظهر غالباً بين بعض السائقين الشباب، تسبب حالة من الضيق في المناطق السكنية والمناطق الرملية القريبة من المنازل. وأشارت السلطات إلى أن الضجيج يمكن أن يثير حالة من الذعر والتوتر والقلق بين السكان ومستخدمي الطريق، وخاصة الأطفال وكبار السن والمرضى.