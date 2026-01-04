10 آلاف درهم غرامة ضجيج المركبات في أبوظبي

أصدرت شرطة أبوظبي تحذيراً للسائقين من استخدام المركبات التي تسبب ضجيجاً مفرطاً، لا سيما في الأحياء السكنية، مؤكدة أن مثل هذه السلوكيات تزعج الطمأنينة العامة وتشكل مخاطر على السلامة.
وفي بيان لها، ذكرت الهيئة أن أصوات المحركات العالية، والقيادة المتهورة، وتعديلات المركبات التي تظهر غالباً بين بعض السائقين الشباب، تسبب حالة من الضيق في المناطق السكنية والمناطق الرملية القريبة من المنازل. وأشارت السلطات إلى أن الضجيج يمكن أن يثير حالة من الذعر والتوتر والقلق بين السكان ومستخدمي الطريق، وخاصة الأطفال وكبار السن والمرضى.
وقالت شرطة أبوظبي: "إن الاستمتاع بموسم الشتاء لا ينبغي أن يكون على حساب إزعاج مجتمعكم"، وحثت السائقين على التصرف بمسؤولية واحترام السكينة العامة.
كما تم تذكير مستخدمي الدراجات النارية بضرورة اتباع لوائح السلامة والأمن، وتجنب إحداث الضجيج في المناطق الرملية ومخيمات العائلات، والامتناع عن تشغيل المركبات المعدلة على الطرق العامة دون تصريح رسمي.
وأشارت شرطة أبوظبي إلى أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين. حيث تبلغ عقوبة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً مفرطاً غرامة قدرها 2,000 درهم و12 نقطة مرورية بموجب المادة 20 من قانون السير والمرور. كما أن إجراء تعديلات غير مصرح بها على محرك المركبة أو هيكلها يمكن أن يؤدي إلى غرامة قدرها 1,000 درهم، و12 نقطة مرورية، وحجز المركبة لمدة تصل إلى 30 يوماً.
وبموجب القانون رقم 5 لسنة 2020، لا يمكن الإفراج عن المركبات المحجوزة بسبب التعديلات غير القانونية إلا بعد دفع رسوم قدرها 10,000 درهم. وفي حال عدم سداد المبلغ خلال ثلاثة أشهر، قد يتم إحالة المركبة للبيع في مزاد علني.
وحثت شرطة أبوظبي الجمهور على الإبلاغ عن المركبات المزعجة أو المسببة للاضطراب من خلال الاتصال بالرقم 999، مضيفة أنه لن يكون هناك تهاون مع السائقين الذين يتعمدون إزعاج السكان أو تعريض سلامة الطريق للخطر.
حجز المركبات في أبوظبي إذا تم حجز سيارتك في أبوظبي، يمكنك إدارة الموقف بسهولة عبر الإنترنت من خلال التسجيل وتسجيل الدخول إلى موقع "تم" tamm.abudhabi. يمكنك القيام بذلك عن طريق تسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام حساب "الهوية الرقمية" (UAE Pass). وإذا لم يكن لديك حساب في الهوية الرقمية، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني.
بمجرد وصولك إلى الصفحة الرئيسية، اضغط على "القيادة والنقل". اضغط على "الغرامات والمخالفات" في الجانب الأيسر من الصفحة. اختر "طلب شهادة فك حجز مركبة". اضغط على "تقديم طلب"، حيث يمكنك تعبئة بيانات إما رخصة القيادة أو رقم اللوحة.
بمجرد إكمال جميع الخطوات اللازمة، ستتلقى تأكيداً عبر رسالة نصية قصيرة أو بريد إلكتروني.
إلى جانب هذا الخيار عبر الإنترنت، يمكنك أيضاً التحقق مع شرطة أبوظبي بشأن حالة سيارتك المحجوزة. يمكنك الإرسال عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال إذا كنت ترغب في الذهاب إلى موقع الحجز لمعالجة طلبك هناك، وتأكد من التواصل مع السلطات أولاً لضمان فهم واضح للأمر.