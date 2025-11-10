10"مهابط عمودية" للتاكسي الجوي بأبوظبي 2026

أعلنت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "مطارات أبوظبي"، يوم الإثنين، أن الشركة ستعمل على بناء أكثر من 10 مهابط عمودية لتشغيل التاكسي الجوي والمركبات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL)، وذلك لتعزيز الترابط داخل العاصمة والإمارات الأخرى.

وقالت سورليني خلال جلسة نقاش في "أسبوع أبوظبي للتنقل الذاتي 2025" الذي عُقد في العاصمة: "نحن نرى أنفسنا كعامل تمكين لرؤية أبوظبي لتعزيز التجارة والسياحة وعنصر الترابط. وتتمثل رؤيتنا في تشكيل مستقبل تجربة المطار. سنتولى مسؤولية تطوير أكثر من 10 مهابط عمودية في جميع أنحاء أبوظبي."

وأضافت: "نحن نقوم بالفعل بتطوير مهابط عمودية داخل مطار البطين، الذي سيصبح المركز الرئيسي للتشغيل نظراً لموقعه الاستراتيجي في قلب المدينة. يجب أن نمكّن اتصال أبوظبي بالعالم، ولكننا نريد أيضاً تمكين اتصال مطاراتنا ببقية المدينة والإمارات الأخرى في الدولة، ومن هنا جاء التركيز على الترابط متعدد الوسائط. ومن المتوقع أن نشهد العمليات الأولى في عام 2026 لتعزيز تجربة المسافرين."

أبوظبي تقود التحول نحو التنقل الجوي

تقود أبوظبي جهود الإمارات لدفع هذا النمط الجديد من النقل بقوة، بهدف تقديم تجربة متطورة للمقيمين والزوار وتخفيف الازدحام المروري. وقد أبرمت أبوظبي اتفاقية مع شركة "آرتشر أفييشن" الأمريكية لطرح عمليات التاكسي الجوي في الإمارات اعتباراً من العام المقبل. ومن المتوقع الموافقة على اللوائح الخاصة بمركبات (eVTOL) بحلول الربع الثالث من العام المقبل.

حلول القياسات الحيوية (البيومترية) في مطار أبوظبي

وكشفت الرئيس التنفيذي لـ "مطارات أبوظبي" أيضاً عن تطبيق حلول القياسات الحيوية (البيومترية) في خمس من تسع نقاط اتصال بالمسافرين، بهدف تحسين تجربة المسافرين.

وأوضحت سورليني: "سنقوم بتطبيقها على الرحلة بأكملها، لأننا نريد لركابنا أن يتمتعوا بتجربة سلسة، وهذا يساعدنا على تعزيز قدراتنا وسلامتنا وأمننا." وذكرت أن "مطارات أبوظبي" تعمل الآن على تطبيق الحلول البيومترية للمسافرين العابرين أيضاً، حيث تهدف إلى أن تكون 100% من العمليات بلا استخدام للورق.

وأفادت "مطارات أبوظبي" بأنها سجلت نمواً مضاعفاً في حركة المسافرين للربع الثامن عشر على التوالي خلال الربع الثالث من عام 2025، مع نمو مستمر في الرحلات الجوية وخدمات الشحن. واستقبلت مطارات أبوظبي ما مجموعه 8.49 مليون مسافر في الفترة ما بين 1 يوليو و 30 سبتمبر 2025، بزيادة كبيرة بلغت 10.1% عن نفس الفترة من عام 2024.