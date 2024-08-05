94 حادثاً مرورياً بدبي خلال 6 أشهر سببها القيادة المتهورة
سجلت الإدارة العامة للمرور في دبي 94 حادثاً مرورياً خلال الأشهر الستة الماضية، وفقاً للإحصائيات الرسمية. وتمثلت أبرز المخالفات التي ارتكبها السائقون في دبي في الرجوع إلى الخلف بشكل خطير، والقيادة عكس اتجاه السير، وعدم الالتزام بالمسارات الإلزامية.
ومن أصل 94 حادثاً مسجلاً في الإمارة، كان 64 منها بسبب عدم التزام سائقي السيارات بالمسارات الإلزامية، فيما أسفرت القيادة عكس اتجاه السير عن 14 حادثاً مرورياً. بالإضافة إلى ذلك، وقع 16 حادثاً آخر بسبب عدم التزام السائقين بالمسارات الإلزامية ورجوعهم إلى الخلف بشكل خطير.
ويتم حث سائقي السيارات في دبي على الالتزام بقانون المرور الاتحادي، حيث سيتم تغريم سائقي السيارات الذين يقودون عكس اتجاه حركة المرور بمبلغ 600 درهم وست نقاط مرورية. أما غرامة الرجوع إلى الخلف بشكل خطير فهي 500 درهم وأربع نقاط مرورية، كما سيتم تغريم السائقين الذين لا يلتزمون بالمسارات الإلزامية للمركبات الخفيفة بمبلغ 400 درهم.
شاهد الفيديو أدناه، والذي نشرته شرطة دبي:
وأوضح العميد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بأن هذه المخالفات المرورية، التي لدى البعض اعتقاد خاطئ أنها مجرد مخالفات بسيطة وصغيرة، يمكن أن تتسبب في حوادث مأساوية تلحق الأذى بالأبرياء.
وأضاف: "يقع الكثير من الناس ضحايا لأخطاء الآخرين بسبب عدم وعي بعض السائقين بخطورة مخالفاتهم المرورية".
وفي العام الماضي، تم تسجيل 177 حادثاً مرورياً، 113 منها بسبب عدم الالتزام بالمسارات الإلزامية، وقد تسببت مخالفات القيادة عكس اتجاه حركة السير في 28 حادثاً، فيما أسفر عدم الالتزام بالمسارات الإلزامية عن 36 حادثاً.