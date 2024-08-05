94 حادثاً مرورياً بدبي خلال 6 أشهر سببها القيادة المتهورة

ومن أصل 94 حادثاً مسجلاً في الإمارة، كان 64 منها بسبب عدم التزام سائقي السيارات بالمسارات الإلزامية، فيما أسفرت القيادة عكس اتجاه السير عن 14 حادثاً مرورياً. بالإضافة إلى ذلك، وقع 16 حادثاً آخر بسبب عدم التزام السائقين بالمسارات الإلزامية ورجوعهم إلى الخلف بشكل خطير.

ويتم حث سائقي السيارات في دبي على الالتزام بقانون المرور الاتحادي، حيث سيتم تغريم سائقي السيارات الذين يقودون عكس اتجاه حركة المرور بمبلغ 600 درهم وست نقاط مرورية. أما غرامة الرجوع إلى الخلف بشكل خطير فهي 500 درهم وأربع نقاط مرورية، كما سيتم تغريم السائقين الذين لا يلتزمون بالمسارات الإلزامية للمركبات الخفيفة بمبلغ 400 درهم.