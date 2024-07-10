93% انخفاض وفيات حوادث الطرق بدبي خلال 16 عاماً

تم تسجيل أكثر من 500 ألف مخالفة تتعلق بمعابر المشاة والدراجات النارية والدراجات الهوائية والسكوترات الإلكترونية في دبي عام 2023، وكان معدل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق المسجل في دبي في عام 2023 هو الأدنى على الإطلاق حيث بلغ 1.6 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص. وكان هذا أقل بكثير من الهدف المتمثل في خفض المعدل إلى اثنين في العام الماضي.

وكشف مسؤولين يوم الأربعاء أن معدل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور انخفض بنسبة تصل إلى 93 في المائة بين عامي 2007 و 2023. ولم يحددوا عدد الوفيات المسجلة، حيث تهدف استراتيجية دبي للسلامة المرورية إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في خفض عدد الوفيات على الطرق إلى الصفر.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي بين هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي. وقد نفذ كلا الطرفين مبادرات "تعزيز إنفاذ حركة المرور" في العام الماضي.

وسجلا أكثر من 500 ألف مخالفة تتعلق بمعابر المشاة والدراجات النارية والدراجات الهوائية والسكوترات الإلكترونية في عام 2023.

وتضمنت الإجراءات الأخرى دراسة ومعالجة 29 موقعاً تعرضت لحوادث متكررة، وتنفيذ مشروع الإدارة الذكية لسائقي النقل العام؛ وإجراء حملات مشتركة للتوعية والإنفاذ المروري، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية وتفتيش لراكبي دراجات التوصيل.

وناقش الجانبان متطلبات شرطة دبي لضمان سلامة الركاب والأصول في مشروع مترو الخط الأزرق الذي يمتد بطول 30 كيلومتراً ويضم 14 محطة.

ويتصل الخط، المقرر اكتماله في عام 2029، بالخط الأحمر في محطة "سنتربوينت" والخط الأخضر في محطة الخور، ويخدم تسع مناطق. ومن المتوقع أن يخدم الخط الجديد 200 ألف مسافر يوميا.