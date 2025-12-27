90 راكب سكوتر كهربائي مخالف في قبضة شرطة دبي

أكد خبير السلامة على الطرق مصطفى الده، في مقابلة سابقة مع صحيفة خليج تايمز، على مسؤولية الآباء عن سلامة أطفالهم. وأشار إلى أنه من المفهوم أن يرغب الأطفال في الأنشطة الخارجية، مثل ركوب الدراجات أو السكوترات، لكن يجب على الآباء تقييم ما إذا كان أطفالهم مسؤولين بما يكفي للتنقل بأمان على الطرق بمفردهم.