90 راكب سكوتر كهربائي مخالف في قبضة شرطة دبي

اتخذت شرطة دبي إجراءات ضد 90 فردًا وصادرت سكوتراتهم الكهربائية بسبب أداء حركات خطيرة على مسارات الرياضة في شاطئ كايت. أعلنت السلطة يوم السبت (27 ديسمبر).
أكدت السلطات أن مثل هذا السلوك المتهور يعرض كل من الركاب والجمهور للخطر، مؤكدة سياسة عدم التسامح مع أي شخص يتجاهل القانون أو لوائح السلامة.
مع قدوم الشتاء وجذب المزيد من الناس إلى الشاطئ للمشي الليلي والنزهات العائلية، يصبح أداء مثل هذه الحركات في أماكن شهيرة مثل شاطئ كايت خطيرًا بشكل خاص.
حثت الشرطة السكان والزوار على اتباع قواعد المرور والسلامة لمنع الحوادث وضمان سلامة الجميع في المناطق الترفيهية العامة.
شاهد الفيديو الذي شاركته شرطة دبي:
بينما توفر السكوترات الكهربائية والدراجات الكهربائية وسيلة نقل مريحة وصديقة للبيئة، فإن شعبيتها المتزايدة أدت أيضًا إلى زيادة في انتهاكات المرور والوفيات. استجابة لذلك، دعا العديد من السكان إلى تنظيم أكثر صرامة أو حظر كامل داخل المناطق السكنية. ومع ذلك، جادل آخرون بأن الحظر الشامل ليس الحل بل هو عائق للمسافرين اليوميين الذين يعتمدون على هذه الوسائل للنقل.
في الأشهر الخمسة الأولى فقط من عام 2025، فقدت 13 حياة في دبي بسبب سوء استخدام السكوترات الكهربائية وعبور المشاة غير القانوني - ارتفاع حاد ومؤلم أعاد إشعال النقاش العام حول التنقل الصغير. الأرقام تروي قصتها الخاصة: في عام 2024 وحده، سجلت المدينة 254 حادثًا يتعلق بالسكوترات الكهربائية والدراجات، مما أسفر عن 10 وفيات و259 إصابة.
أصبح التجاهل المتزايد لقواعد المرور من قبل بعض الركاب مصدر إزعاج للمجتمعات. ونتيجة لذلك، حظرت أحياء مثل فيكتوري هايتس وإقامة شاطئ جميرا استخدامها تمامًا.
الإجراءات ليست حصرية لدبي فقط. الشرطة في عجمان أصدرت في وقت سابق تذكيرًا للآباء حول مخاطر استخدام الأطفال للدراجات الهوائية أو السكوترات الكهربائية على الطرق العامة أو بين المركبات. وأكدت السلطة أن الركوب في المناطق غير المخصصة يعرض الأطفال لمخاطر جسيمة قد تؤدي إلى حوادث وإصابات خطيرة، كما يشكل تهديدًا لسلامة الآخرين.
مع الطقس البارد وخروج المدارس، يرى العديد من الأطفال أن هذا هو الوقت المثالي لإخراج سكوتراتهم الكهربائية ودراجاتهم الهوائية من التخزين إلى الطرق. ومع ذلك، تحذر السلطات وخبراء السلامة على الطرق من أن الآباء يجب أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة قبل السماح لأطفالهم بالخروج.
أكد خبير السلامة على الطرق مصطفى الده، في مقابلة سابقة مع صحيفة خليج تايمز، على مسؤولية الآباء عن سلامة أطفالهم. وأشار إلى أنه من المفهوم أن يرغب الأطفال في الأنشطة الخارجية، مثل ركوب الدراجات أو السكوترات، لكن يجب على الآباء تقييم ما إذا كان أطفالهم مسؤولين بما يكفي للتنقل بأمان على الطرق بمفردهم.