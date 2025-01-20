80% من عملاء التوصيل في الإمارات لا يمانعون التأخير

وتوجد نسبة رضا عالية بين عملاء التوصيل، الذين يتسمون بالحرص على عدم حدوث تأخيرات. ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته شركة "يوجوف" في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، فإن ثمانية من كل عشرة أو 80% من عملاء التوصيل في الإمارات لن يواجهوا أي مشكلة "إذا وصلت الشحنة بعد دقيقتين من الموعد المتوقع"؛ و64% لن يواجهوا أي مشكلة "إذا وصلت الشحنة بعد خمس دقائق من الموعد المتوقع"، وذلك بتكليف مشترك من شركة الوثبة للتأمين وRoadSafetyUAE.