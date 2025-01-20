80% من عملاء التوصيل في الإمارات لا يمانعون التأخير
تأخر توصيل وجبة الغداء لعلي محمود خمس دقائق. كان الطعام لا يزال دافئًا ولم يمانع في التأخير. اعتذر السائق وقال محمود، الذي يعمل في منطقة الخليج التجاري، إن الأمر على ما يرام. سأل عن حالة المرور وأعطى إكرامية صغيرة لرجل التوصيل.
ويشير هذا الوضع إلى "العلاقة الإيجابية بين عملاء التوصيل والركاب في دولة الإمارات العربية المتحدة"، وهو ما أظهرته نتائج استطلاع الرأي العام حول راكبي الدراجات النارية للتوصيل والذي صدر يوم الاثنين.
وتوجد نسبة رضا عالية بين عملاء التوصيل، الذين يتسمون بالحرص على عدم حدوث تأخيرات. ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته شركة "يوجوف" في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، فإن ثمانية من كل عشرة أو 80% من عملاء التوصيل في الإمارات لن يواجهوا أي مشكلة "إذا وصلت الشحنة بعد دقيقتين من الموعد المتوقع"؛ و64% لن يواجهوا أي مشكلة "إذا وصلت الشحنة بعد خمس دقائق من الموعد المتوقع"، وذلك بتكليف مشترك من شركة الوثبة للتأمين وRoadSafetyUAE.
وكشف الاستطلاع أيضًا أن "85 في المائة من عملاء التوصيل قالوا إن عمليات التسليم تصل عادةً في الوقت المحدد وضمن توقعاتهم، و15 في المائة فقط صرحوا بالعكس".
منظور السلامة على الطرق
وقال "توماس إيدلمان"، مؤسس ومدير عام شركة"رود سيفتي الإمارات" RoadSafetyUAE لصحيفة خليج تايمز : "إن الأهمية الأساسية للاستطلاع الأخير تكمن في منظور السلامة على الطرق". وأشار إلى أنه "بالنظر إلى أوقات التسليم المعلن عنها والتي تبلغ 15 دقيقة وأوقات التسليم المتوسطة التي ذكرتها وسائل الإعلام والتي تبلغ 28 دقيقة، فإن إضافة دقيقتين إلى خمس دقائق إضافية لسائقي التوصيل تعني الكثير بالنسبة لهم من حيث إظهار سلوك ركوب أكثر تركيزًا على السلامة".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أفادت شرطة دبي بتعرض 181 سائق توصيل لإصابات بالغة في حوادث طرق في مختلف أنحاء الإمارة خلال الفترة من 2020 حتى 2024. كما تم تسجيل 18 حالة وفاة بين سائقي الدراجات النارية بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2024.
ونسبت معظم الحوادث التي تعرض لها سائقو التوصيل إلى مخالفات مرورية شائعة مثل الانحراف، والانحراف عن الطريق، والتجاوز من جانب الطريق - والتي ارتكبت بشكل أساسي لتوصيل الطلبات في الوقت المحدد.
وفي تقرير سابق نشرته صحيفة خليج تايمز ، أشار موقع RoadSafetyUAE إلى أن "الركاب يقولون إنهم يشعرون بالضغط لتوصيل الطعام في الوقت المحدد وإلا فإنهم يتعرضون لغضب العملاء الغاضبين. وهم يعتقدون أن العملاء مهتمون فقط بالحصول على طعامهم في أسرع وقت ممكن ولا يهتمون بسلامة الركاب. وإذا اعتقد سائق التوصيل أن العميل سوف ينزعج إذا لم يتم توصيل طعامه في الوقت المحدد، فسوف يميل إلى انتهاك القواعد".
وأكد إيدلمان أن "تصورات وسلوك عملاء التوصيل تجاه راكبيهم أمر مهم للغاية"، موضحًا: "إنه يؤثر بشكل مباشر على عقلية وسلوك الركاب. ومن المهم أن تكون العلامات التجارية المعروفة للتوصيل وراكبيها على دراية بهذه التصريحات التي يدلي بها العملاء".
النهج القائم على الحقائق
وقال "موراليكريشنان رامان"، الرئيس المالي لشركة الوثبة للتأمين، عن الاستطلاع الأخير: "أردنا أن نرفع مستوى المناقشة حول سلوك راكبي الدراجات النارية من الأدلة القصصية إلى نهج قائم على الحقائق ومدروس جيدًا".
وأكدت شركة إيدلمان أن نتائج الاستطلاع "تؤكد القبول العام القوي لخدمات التوصيل بالدراجات النارية، وفي الوقت نفسه، فإن عددًا كبيرًا جدًا (85%) من عملاء التوصيل راضون عن توقيت الخدمة. والأهم من ذلك، أن 80% من عملاء التوصيل لن يمانعوا حتى في وصول الخدمة بعد دقيقتين من الموعد المتوقع، و64% لن يمانعوا في التأخير حتى خمس دقائق".
وأضاف: "يبدو أن العلاقة بين عملاء التوصيل وركابهم جيدة، بل إن العملاء يسمحون ببعض التأخيرات، وهو ما ينبغي أن يكون بمثابة راحة كبيرة للركاب. وينبغي لشركات التوصيل المعروفة ومشغلي الأساطيل المتعاقدة معها مشاركة هذه النتائج مع ركابها وتعزيز جهودهم المتعلقة بالركاب من أجل تحسين تصور الجمهور لموقفهم المهتم تجاه ركابهم.
وأكد إيدلمان أنه "يجب إزالة ضغط الوقت من النظام لصالح الركاب وشركات التوصيل التي يمثلونها على الطرق، حيث لا يوجد تسامح كبير تجاه القيادة العدوانية".
مزيد من نتائج الاستطلاع
وكشف الاستطلاع أن 62% من عملاء التوصيل يقدمون إكراميات لسائقيهم -الذين يعملون في الغالب على أساس العمولة- ويقدمون لهم المرطبات، خاصة خلال فترة الصيف. والأغلبية (80%) راضون عن نظافة صندوق التوصيل، و71% راضون أيضًا عن مظهر سائقهم.
وبشكل تراكمي، قال 63% من المشاركين إنهم يستخدمون توصيل الطعام بالدراجات النارية يوميًا، أو عدة مرات، أو مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. وقال 20% آخرون إنهم يستخدمونها مرة واحدة على الأقل شهريًا، و17% فقط أقل من مرة واحدة شهريًا أو لا يستخدمونها أبدًا.
وفي الوقت نفسه، لدى العملاء وجهة نظر مختلفة فيما يتعلق بمعاملة بعض شركات التوصيل المعروفة لركابهم. إذ يعتقد 58% فقط من العملاء أن الركاب يحظون برعاية جيدة، وقال أقل من النصف أو 46% إن راكبهم مرتاح في عمله.
وفيما يتعلق بالتفاعل بين سائقي السيارات وعمال التوصيل، قال 44% من المستجيبين إنهم "يوافقون بشدة أو يوافقون" على أن عمال التوصيل يبدو أنهم في عجلة من أمرهم، ولكن 27% فقط "يوافقون بشدة أو يوافقون" على أن عمال التوصيل يقودون سياراتهم بشكل عدواني؛ بينما يعتقد 19% أنهم يشكلون إزعاجًا على الطريق. وعند مواجهة سائقي التوصيل بقيادة عدوانية، قال 28% من المستجيبين إنهم يتسامحون مع سلوكياتهم.
كيف تم إجراء المسح
تم إجراء مشروع البحث في ديسمبر 2024، بتكليف من شركة الوثبة للتأمين بالتعاون مع RoadSafetyUAE، وتم تنفيذه بواسطة YouGov. وتم استطلاع آراء 1031 مشاركًا.