80% خفضاً في الانبعاثات: "الاتحاد للقطارات" تتحول إلى الطاقة الشمسية وتستخدم مسارات "خضراء"

وأضافت أن الاتحاد للقطارات عملت مع السلطات المحلية في كل منطقة وُضع فيها خط السكة الحديد لضمان حماية النباتات والحيوانات هناك. وقالت: "لقد عبرنا الرمال والجبال، وكان مفتاح التعامل مع هذا التحدي هو التعاون مع الهيئات البيئية وغيرها من الجهات المعنية في كل إمارة. كان لدينا العديد من الجهات المعنية، من البلديات إلى الهيئات البيئية، التي تدقق في إجراءاتنا وتدعمنا في هذا المجال".