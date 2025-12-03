74 مركبة ودراجة في قبضة شرطة دبي لمخالفات في العيد الوطني

احتجزت شرطة دبي 49 مركبة و25 دراجة نارية بسبب السلوك المتهور لبعض الشباب خلال احتفالات العيد الوطني الرابع والخمسين لدولة الإمارات.
بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 3,153 مخالفة في الثاني من ديسمبر، بحسب ما أفادت الشرطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وحثت شرطة دبي الآباء على توعية أبنائهم وتوجيههم نحو الاحتفال المسؤول مع التأكيد على أهمية السلامة المرورية.
شاركوا مقطع فيديو لعرض نوع المخالفات التي ارتكبها بعض المحتفلين الشباب خلال الاحتفالات. وأظهر الفيديو أشخاصاً يخرجون من النوافذ أو من فتحات السقف، كما وُجدت ملصقات ودهان رش على الزجاج الأمامي للمركبات.
في الأسبوع الماضي، أصدرت شرطة دبي تنويهاً حثت فيه الجمهور على الالتزام بإرشادات احتفالات عيد الاتحاد الرابع والخمسين لضمان تجربة آمنة ومنظمة وممتعة للجميع، مع تجنب المخاطر أو الاضطرابات.
أكد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن الوعي المروري والالتزام بالقانون هما مفتاح ضمان السلامة العامة وتمكين الجميع من الاحتفال بطريقة حضارية وآمنة.
وذكر السائقين بضرورة الالتزام بإرشادات احتفالات يوم الاتحاد، بما في ذلك:
عدم استخدام دهان الرش من قبل السائقين أو الركاب أو المشاة.
عدم تغطية أو إخفاء لوحات المركبات.
عدم وضع ملصقات أو شعارات غير لائقة على المركبات.
عدم تغيير لون المركبة أو تحميلها فوق طاقتها.
عدم إخراج الجسم من النوافذ أو فتحات السقف.
عدم تغطية النوافذ بالملصقات أو المظلات الشمسية.
