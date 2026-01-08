7 محطات جديدة لركاب"الاتحاد للقطارات"

تم الإعلان عن سبع محطات جديدة للاتحاد للقطارات. ستكون هذه المحطات في السلع، الظنة، المرفأ، مدينة زايد، مزيرعة، الفاية والذيد.

المحطات الجديدة تضاف إلى المحطات المعلنة سابقاً في دبي، أبوظبي، الشارقة والفجيرة.

وفقاً للبيان الصحفي الصادر عن الشبكة، فإن المحطات ستصبح “قيد التشغيل على مراحل” وستربط 11 مدينة ومنطقة من خلال محطات تقع بشكل استراتيجي، لتشكل أول نظام سكة حديد وطني متكامل للركاب في الإمارات.

من المتوقع إطلاق خدمات الركاب هذا العام. قالت عزة السويدي، نائب الرئيس التنفيذي، الاتحاد للقطارات للتنقل، “شبكة السكك الحديدية للركاب ستعمل كركيزة أساسية لنظام النقل الوطني في الإمارات، داعمةً للتنمية طويلة الأمد للبلاد وتعزيز الاتصال عبر إماراتها. كما أنها تبني على نجاحنا المثبت منذ عام 2023 في تشغيل خدمة الشحن الوطنية. هذا الإنجاز الوطني هو نتيجة للتعاون الوثيق بين جميع الشركاء وأصحاب المصلحة، مدفوعاً بالمواهب الوطنية الاستثنائية ومدعوماً بأفضل الممارسات العالمية. بالتوازي، قمنا بتجهيز الشبكة بأسطول من الجيل القادم وتقنيات متقدمة، بالشراكة مع مشغلين دوليين رائدين، لضمان.”

