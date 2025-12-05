غداً..غرامات لمركبات تحمل ملصقات العيد الوطني بالشارقة

أعلنت شرطة الشارقة أنه يجب على جميع مالكي المركبات إزالة ملصقات احتفالات اليوم الوطني في موعد أقصاه يوم السبت (6 ديسمبر) أو قبله.

وقالت السلطات، في إشعار صادر عن القيادة العامة لشرطة الشارقة، إن المركبات التي لا تزال تعرض ملصقات اليوم الوطني بعد الموعد النهائي ستواجه مخالفات.

يأتي هذا الإعلان بعد أن صادرت السلطات 106 مركبات و 9 دراجات نارية خلال احتفالات عيد الاتحاد الـ 54 لارتكابها مخالفات مرورية خطيرة عرضت مستخدمي الطريق للخطر.

ووفقاً للشرطة، شملت المخالفات إصدار ضوضاء مفرطة، وإزعاج الآخرين، والقيادة بتهور وخطورة. وكان بعض السائقين يقودون مركبات بدون رخصة قيادة سارية المفعول.

وكانت "خليج تايمز" قد أفادت سابقاً بظهور توجه متزايد بين السكان هذا العام، حيث لاحظ مصممو الديكور تحولاً نحو تصاميم سيارات أبسط وأكثر أناقة. وشهدت محلات التخصيص زيادة في الطلب مع بحث السكان عن طرق إبداعية لإظهار فخرهم قبل عطلة عيد الاتحاد.