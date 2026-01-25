65% نسبة إنجاز جسر الربط الحيوي لـ "دبي هاربور"

من المقرر أن يصبح التنقل أسهل لأصحاب اليخوت وعشاقها مع اقتراب دبي من استكمال جسر بطول 1.5 كيلومتر يوفر وصولاً مباشراً من وإلى شارع الشيخ زايد إلى دبي هاربور.

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة أن 65 بالمائة من أعمال البناء قد اكتملت في الجسر، الذي يضم مسارين في كل اتجاه. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الثالث من عام 2026، وهو بالتعاون مع شركة شمال القابضة، وهي شركة استثمار خاصة مقرها دبي.