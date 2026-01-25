65% نسبة إنجاز جسر الربط الحيوي لـ "دبي هاربور"

من المقرر أن يصبح التنقل أسهل لأصحاب اليخوت وعشاقها مع اقتراب دبي من استكمال جسر بطول 1.5 كيلومتر يوفر وصولاً مباشراً من وإلى شارع الشيخ زايد إلى دبي هاربور.
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة أن 65 بالمائة من أعمال البناء قد اكتملت في الجسر، الذي يضم مسارين في كل اتجاه. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الثالث من عام 2026، وهو بالتعاون مع شركة شمال القابضة، وهي شركة استثمار خاصة مقرها دبي.
يستضيف دبي هاربور أكبر مراسي اليخوت في الشرق الأوسط. تقع الوجهة المائية البارزة بين جزيرة بلوواترز ونخلة جميرا، بالقرب من بعض أبرز معالم دبي’، بما في ذلك برج العرب.
يجري حالياً أيضاً مشروع تطويري على امتداد 1.5 كيلومتر، يضم مجمعاً سكنياً مكوناً من 24 برجاً وحوالي 7,500 شقة سكنية.
يمتد الجسر من التقاطع 5 على شارع الشيخ زايد، بالقرب من الجامعة الأمريكية في دبي.
يمر عبر تقاطع شارع النسيم وشارع الفلك، ويعبر فوق شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قبل أن يتصل بشارع دبي هاربور، وفقاً لمطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين التنفيذيين لهيئة الطرق والمواصلات.
تبلغ السعة الإجمالية للجسر حوالي 6,000 مركبة في الساعة، ومن المتوقع أن يقلل وقت السفر من 12 دقيقة إلى 3 دقائق فقط بمجرد اكتماله.
يتضمن المشروع أيضاً أعمال تحسين في التقاطعات الرئيسية الأربعة على طول الممر. ألقِ نظرة هنا:
مع تحديث الطرق، يتم تحديث المرافق أيضاً. وقالت هيئة الطرق والمواصلات إن مقاول المشروع قد أكمل 90 بالمائة من الأعمال المتعلقة بتحسين خدمات المرافق المتقاطعة مع المشروع.
تم وضع تحويلات مرورية لضمان انسيابية حركة المرور أثناء عملية الإنشاء.
قال الطاير: “يعكس هذا المشروع توجيهات قيادتنا لتطوير بنية تحتية متكاملة تدعم النمو الحضري والاقتصادي السريع الذي تشهده دبي. ويمثل نموذجاً عملياً للتكامل الفعال والتعاون الوثيق بين هيئة الطرق والمواصلات وشركاء القطاع الخاص الاستراتيجيين، مما يضمن توافق مشاريع الطرق والنقل مع خطط التنمية الحضرية في المناطق الجديدة وعلى طول الواجهة البحرية للإمارة.’
قال عبد الله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة شمال القابضة: “يعكس هذا المشروع التزام شمال بتقديم وجهات مميزة ترتقي بالمشهد الحضري والمعماري لدبي. وهو مدفوع برؤية استثمارية طويلة الأمد وتخطيط دقيق. وهذا يمكننا من تحديد التوقيت الأمثل للاستثمار في نموها.’