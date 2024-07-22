636 حافلة جديدة صديقة للبيئة بدبي
تنضم 636 حافلة جديدة إلى أسطول النقل العام العامل في إمارة دبي خلال العامين الحالي والمقبل وفق عقد أبرمته هيئة الطرق والمواصلات بقيمة 1.1 مليار درهم ، وتتميزهذه الحافلات، بكونها من ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة، والمطابقة للمواصفات الأوروبية، كما يضم الأسطول 40 حافلة كهربائية، وهي الأكبر والأولى من نوعها في دولة الإمارات.
وتهدف هيئة الطرق والمواصلات إلى زيادة حصة رحلات النقل العام إلى 25 في المائة بحلول عام 2030، وجعل وسائل النقل العام هي الوسيلة المفضلة للتنقل، حيث ستساعد الصفقة الجديدة في تحقيق ذلك، حسبما قال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات.
المميزات التقنية
تتمتع الحافلات الجديدة بمميزات متعددة أبرزها
نظام مراقبة سلوك السائق،
تجهيز معظم الحافلات بنظام المراقبة "رقيب" الذي سيحسن سلوك السائق ويعزز السلامة باستخدام التكنولوجيا.
تعداد آلي للمسافرين ، سيقوم هذا النظام بتسجيل أعداد الركاب الفعلية ومطابقتها مع جمع الأجرة الآلي للحد من التهرب من الأجرة.
مصادقة هوية السائق، سيتم ربط عملية التحقق من هوية السائق بنظام التشغيل.
وأوضح معالي مطر الطاير: "تتوافق الحافلات مع استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات للنقل العام مع صفر انبعاثات في دبي 2050 لتحويل جميع الحافلات وسيارات الأجرة والليموزين إلى مركبات خالية من الانبعاثات، مستهدفة تحويل حافلات النقل العام إلى مركبات تعمل بالكهرباء والهيدروجين بنسبة 100% بحلول عام 2050".
ويتضمن العقد شراء 40 حافلة كهربائية من "تشونج تونج"، و450 حافلة لخدمة المدينة - بما في ذلك 400 حافلة من طراز "مان" (مملوكة لشركة تابعة لشركة فولكس فاجن) و50 حافلة من تشونج تونج.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الصفقة 76 حافلة ذات طابقين من شركة فولفو، و70 حافلة مفصلية من شركة أنادولو إيسوزو، "لخدمة المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الجديدة، وتعزيز التغطية الجغرافية وزيادة معدلات الإشغال"، وفقاً لما قاله الطاير.
وقد تم اختبار الحافلات وقد أثبتت مطابقتها للمواصفات الخليجية، وهي مزودة بمحركات صديقة للبيئة يورو 6. وأضاف الطاير: "تم تصنيف المركبات ضمن فئة مركبات الأمم المتحدة الفئة الثانية، مما يتيح مرونة في التشغيل على الطرق الحضرية وبين المدن".
وتتميز الحافلات الجديدة بمميزات متنوعة مثل أرضيات منخفضة لتسهيل صعود أصحاب الهمم إليها ورفوف للدراجات ومقاعد خاصة للأطفال وخدمة الواي فاي ونقاط لشحن الهاتف المحمول "لتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل العام، مع تشطيبات داخلية متميزة ومقاعد واسعة"، كما قال أحمد هاشم بهروزيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة.
وأضاف أنّ هيئة الطرق والمواصلات تعمل على تطوير نظام خاص لاختبار استهلاك الوقود (بروتوكول استهلاك الوقود الإماراتي) لمقارنة الاستهلاك بين أنواع الحافلات المختلفة.
وتأتي الصفقة البالغة قيمتها 1.1 مليار درهم تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتحت إشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.