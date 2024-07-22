636 حافلة جديدة صديقة للبيئة بدبي

وتهدف هيئة الطرق والمواصلات إلى زيادة حصة رحلات النقل العام إلى 25 في المائة بحلول عام 2030، وجعل وسائل النقل العام هي الوسيلة المفضلة للتنقل، حيث ستساعد الصفقة الجديدة في تحقيق ذلك، حسبما قال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات.