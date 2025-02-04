60 سائقاً ملتزماً بقواعد المرور يتلقون هدايا من شرطة أبوظبي
دورية السعادة التابعة لشرطة أبوظبي تبدع مجدداً، حيث فوجئ 60 سائقاً في الإمارة مؤخراً بعد إيقافهم - ليس بسبب مخالفة مرورية، ولكن لأنهم سائقون جيدون.
وبهدف نشر الإيجابية وتعزيز السلامة على الطرق، تكافئ السلطات الإماراتية السائقين الذين يلتزمون بقواعد المرور. في السنوات السابقة، كان هناك سائقون حصلوا على بطاقات وقود مجانية بينما حصل البعض على شارات "نجمة الشرف". كانت هناك أيضًا فترة تم فيها توزيع أجهزة تلفزيون ضخمة.
وفي أحدث مبادرات دورية السعادة في العين، حصل السائقون على هدايا، بحسب السلطات، دون تحديد ما كان بداخل الأكياس الورقية التي سلموها لهم.
وقال الرائد مطر عبدالله المهيري من مديرية المرور بالوكالة في إدارة مرور العين لدوريات الأمن، إن شرطة أبوظبي ستواصل مكافأة الملتزمين بالقيادة الآمنة ليكونوا قدوة للآخرين.
وأشاد ضابط آخر بالتزام السائقين بالمساعدة في جعل الطرق أكثر أمانًا. وقال العقيد جابر سعيدان المنصوري، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية في العين: "إن مثل هذه المبادرات يمكن أن تساعد في الحد من الحوادث وحماية الأرواح".
كما قامت قوات الشرطة في الإمارات الأخرى بتكريم السائقين الآمنين، ففي عام 2024، تم تكريم 22 سائقًا في دبي لعدم ارتكابهم أي مخالفة مرورية أو التسبب في حادث على مدار السنوات الثلاث الماضية.