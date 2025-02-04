60 سائقاً ملتزماً بقواعد المرور يتلقون هدايا من شرطة أبوظبي

وبهدف نشر الإيجابية وتعزيز السلامة على الطرق، تكافئ السلطات الإماراتية السائقين الذين يلتزمون بقواعد المرور. في السنوات السابقة، كان هناك سائقون حصلوا على بطاقات وقود مجانية بينما حصل البعض على شارات "نجمة الشرف". كانت هناك أيضًا فترة تم فيها توزيع أجهزة تلفزيون ضخمة.