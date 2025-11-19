6 خيارات اشتراك جديدة للمواقف مدفوعة في دبي

قدمت باركن، أكبر مشغل لمرافق المواقف العامة المدفوعة في دبي، 6 خيارات اشتراك جديدة للعملاء، لتخصيص طرق الدفع وفقًا لاحتياجات كل سائق.
بينما كانت تسعة من الخيارات الـ 15 متاحة بالفعل، توسع الخيارات الستة الجديدة الخدمة إلى المزيد من الأحياء في دبي. تخفض اشتراكات باركن تكلفة المواقف عن طريق التخلص من التكاليف اليومية، وتسمح لك بركن سيارتك في مكان واحد لفترات طويلة. تتراوح فترات الاشتراك من شهر واحد إلى 12 شهرًا.
يمكنك الاشتراك عبر تطبيق باركن أو الموقع الإلكتروني. يمكنك بعد ذلك اختيار من بين 15 خيار اشتراك. يمكن العثور على التسعة المتاحة سابقًا وحاليًا هنا، بينما يتم سرد الباقي أدناه.
يوفر هذا الخيار مواقف في مدينة دبي للاستوديوهات من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساءً يوميًا. وفقًا لباركن، عدد الأماكن المتاحة في هذه المنطقة (675T) هو 869.
التكلفة:
شهر واحد — ٣١٥ درهم
ثلاثة أشهر — ٨٤٠ درهم
ستة أشهر — ١،٦٨٠ درهم
١٢ شهرًا — ٢،٩٤٠ درهم
مع هذا الاشتراك، يمكنك ركن السيارة في مدينة دبي للتعهيد من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساءً يوميًا. يوفر الوصول إلى 141 مكانًا في المنطقة 812T.
التكلفة:
شهر واحد — 315 درهم
ثلاثة أشهر — 840 درهم
ستة أشهر — 1,680 درهم
12 شهرًا — 2,940 درهم
إذا كنت بحاجة إلى موقف سيارات في مدينة دبي الرياضية، فهذا هو الخيار الأفضل لك، مع الوصول إلى 875 موقفًا في المنطقة 682S. يتوفر الموقف من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساءً يوميًا.
التكلفة:
شهر واحد — 300 درهم
ثلاثة أشهر — 800 درهم
ستة أشهر — 1,600 درهم
12 شهرًا — 2,800 درهم
تحتوي المنطقة 812F على 1,850 موقفًا يمكنك الوصول إليها مع هذا الاشتراك. الأوقات هنا أيضًا من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساءً يوميًا، مع نفس هيكل الأسعار كما في مدينة دبي للتعهيد.
التكلفة:
شهر واحد — 315 درهم
ثلاثة أشهر — 840 درهم
ستة أشهر — 1,680 درهم
12 شهرًا — 2,940 درهم
يوفر هذا الخيار الوصول إلى 5,650 موقفًا في المنطقة 685F. يتوفر الموقف من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساءً يوميًا.
التكلفة:
شهر واحد — 315 درهم
ثلاثة أشهر — 840 درهم
ستة أشهر — 1,680 درهم
12 شهرًا — 2,940 درهم
يمكنك الوقوف في مجمع دبي للعلوم من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساءً يوميًا مع هذا الاشتراك. تحتوي المنطقة 672F على 777 مساحة عامة يمكنك الوصول إليها.
التكلفة:
شهر واحد — 315 درهم
ثلاثة أشهر — 840 درهم
ستة أشهر — 1,680 درهم
12 شهرًا — 2,940 درهم
جميع الاشتراكات غير قابلة للاسترداد ويمكن ربطها بسيارة واحدة فقط. ومع ذلك، من الممكن شراء اشتراكات متعددة. تتيح لك الاشتراكات الستة المذكورة أعلاه ركن سيارتك لأي فترة زمنية داخل المنطقة المخصصة.