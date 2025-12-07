595 مظلة حافلات في مواقع رئيسية بدبي تعزز البنية التحتية

“كنا حريصين على ضمان أن تجمع الملاجئ الجديدة بين التصميم الحديث والجمالي مع الخدمات التي تضمن تجربة تنقل أفضل، مما يعزز الثقة العامة في شبكة النقل العام ويدعم أهداف الاستدامة، بما في ذلك تقليل الانبعاثات. تخدم الملاجئ العديد من خطوط الحافلات، حيث يستوعب بعضها أكثر من عشرة خطوط لكل ملجأ، مما يعزز كفاءة الشبكة، ويقلل من أوقات السفر، ويزيد من الاعتماد على النقل العام.”