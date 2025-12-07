595 مظلة حافلات في مواقع رئيسية بدبي تعزز البنية التحتية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي يوم الأحد (7 ديسمبر) عن اكتمال 595 مظلة جديدة لركاب الحافلات، كجزء من مشروع أوسع سيقدم في النهاية 762 مظلة في مناطق رئيسية في الإمارة.
تم اختيار المواقع بعناية لخدمة المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية، وتلبية المتطلبات التشغيلية الحالية والمستقبلية، والاندماج مع خيارات التنقل الناعم مثل المشي وركوب الدراجات. وأشارت الهيئة إلى أن بعض المواقع ستستوعب أكثر من 10 مسارات حافلات لكل مظلة، مما يدعم بشكل جماعي أكثر من 192 مليون راكب سنويًا.
تهدف المظلات الجديدة إلى تقليل أوقات السفر، وتحسين كفاءة الشبكة، وزيادة اعتماد السكان على النقل العام.
تم تصميم المظلات الجديدة بمظهر حديث ومجهزة بمجموعة من الخدمات لتحسين الراحة والملاءمة والسلامة للركاب. وقد وصل المشروع الآن إلى 89 في المائة من الاكتمال، مع توقع أن تخدم المظلات المتبقية المسارات ذات الحركة المرورية العالية.
قامت هيئة الطرق والمواصلات بتصنيف المظلات إلى أربعة أنواع بناءً على استخدام الركاب اليومي:
محطة رئيسية: أكثر من 750 راكبًا يوميًا
محطة ثانوية: بين 250 و750 راكبًا يوميًا
محطة أساسية: بين 100 و250 راكبًا يوميًا
محطة صعود ونزول: أقل من 100 راكب يوميًا
تم تخصيص جزء من المظلات الرئيسية كمنطقة مكيفة الهواء، إلى جانب مقاعد خارجية مظللة ومساحات إعلانية. كما تحتوي المظلات على شاشة عرض معلومات تعرض خريطة شبكة الحافلات والجداول الزمنية والفترات الزمنية وغيرها من المعلومات الرئيسية ذات الصلة بالركاب.
“تمثل الملاجئ الجديدة خطوة محورية في جهود هيئة الطرق والمواصلات لتطوير بيئة حضرية متكاملة تشجع السكان والزوار على استخدام وسائل النقل العام، وتحسن جودة الحياة، وتعزز الراحة والرفاهية. تلتزم هيئة الطرق والمواصلات بتوفير مرافق حديثة ومريحة وآمنة تعزز جاذبية شبكة الحافلات وتلبي احتياجات سكان دبي المتزايدين والتوسع الحضري،" قال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين لهيئة الطرق والمواصلات.
وأضاف أن الملاجئ جزء من رؤية دبي طويلة الأمد لتوفير خيارات نقل عام آمنة وحديثة وسهلة الوصول تلبي احتياجات السكان الحضريين المتزايدين.
“كنا حريصين على ضمان أن تجمع الملاجئ الجديدة بين التصميم الحديث والجمالي مع الخدمات التي تضمن تجربة تنقل أفضل، مما يعزز الثقة العامة في شبكة النقل العام ويدعم أهداف الاستدامة، بما في ذلك تقليل الانبعاثات. تخدم الملاجئ العديد من خطوط الحافلات، حيث يستوعب بعضها أكثر من عشرة خطوط لكل ملجأ، مما يعزز كفاءة الشبكة، ويقلل من أوقات السفر، ويزيد من الاعتماد على النقل العام.”