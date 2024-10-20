52% انخفاض سرقة أجزاء المركبات بالشارقة منذ يناير

ودعا العقيد حرمول الجمهور إلى إدراك المخاطر المرتبطة بترك المركبات دون مراقبة لفترات طويلة، مؤكداً أن السلامة مسؤولية مشتركة بين أفراد المجتمع، كما أكد أن الجهود الجماعية للحد من هذه السلوكيات السلبية لا تعزز السلامة فحسب، بل تساهم أيضاً في تحسين المظهر العام للمدينة.