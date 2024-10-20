52% انخفاض سرقة أجزاء المركبات بالشارقة منذ يناير
أعلنت شرطة الشارقة عن انخفاض حالات سرقة أجزاء المركبات في الشارقة بنسبة 52% منذ الأول من يناير 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل الحملة التي أطلقتها منذ الأول من يناير الماضي، والتي استهدفت رصد المركبات المهملة في مختلف أنحاء الإمارة.
وفي إطار الحملة، تقوم الجهات المعنية بتحديد المركبات المخالفة وإصدار تحذيرات لأصحابها، ومنحهم مهلة 24 ساعة لإزالة مركباتهم من المنطقة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وتقوم قوة عمل مشتركة مكونة من شرطة الشارقة وبلدية مدينة الشارقة بإجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة لضمان تحقيق أهداف الحملة.
وأوضح العقيد يوسف عبيد حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود شرطة الشارقة المتواصلة لتعزيز السلامة العامة والحد من السلوكيات السلبية في المجتمع.
وأشار إلى أن الحملة التي تنفذ بالشراكة مع بلدية مدينة الشارقة، تهدف إلى معالجة المشاكل الناجمة عن ترك المركبات لفترات طويلة، والتي يتم استغلالها في كثير من الأحيان في أنشطة إجرامية مثل سرقة المركبات أو تفكيك أجزاء المركبات بشكل غير قانوني.
ودعا العقيد حرمول الجمهور إلى إدراك المخاطر المرتبطة بترك المركبات دون مراقبة لفترات طويلة، مؤكداً أن السلامة مسؤولية مشتركة بين أفراد المجتمع، كما أكد أن الجهود الجماعية للحد من هذه السلوكيات السلبية لا تعزز السلامة فحسب، بل تساهم أيضاً في تحسين المظهر العام للمدينة.