500 مقعد أمان للمواليد الجدد في احتفالات عيد الاتحاد 54 من طرق دبي

وزعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 500 مقعد مخصص للأطفال على العائلات التي لديها مواليد جدد خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر، وذلك في إطار احتفالات دولة الإمارات بالعيد الوطني الرابع والخمسين، عيد الاتحاد.
تسعى الهيئة إلى ترسيخ ثقافة السلامة المرورية منذ اللحظات الأولى في حياة الطفل. وقد تم توزيع المقاعد من خلال 26 مستشفى في مختلف أنحاء دبي.
قال أحمد الخزيمي، مدير إدارة المرور في وكالة الطرق والنقل في هيئة الطرق والمواصلات: "إن استخدام المقاعد المخصصة للأطفال يقلل من خطر الحوادث المميتة بنسبة تصل إلى 71 في المئة للرضع، و54 في المئة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وأربع سنوات، وذلك وفقاً للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة".
حثت الهيئة الآباء على اتباع مجموعة من الإرشادات لضمان أعلى مستويات السلامة لأطفالهم أثناء القيادة:
ضمان أن يكون مقعد الطفل مناسبًا لعمر الطفل ووزنه ويستخدم وفقًا للتعليمات المقدمة مع المقعد.
التحقق من أن المقعد معتمد دوليًا ويلبي معايير السلامة المعترف بها.
اختبار تركيب المقعد في السيارة قبل الشراء لضمان التوافق مع نظام تثبيت السيارة أو حزام الأمان.
اتباع تعليمات الشركة المصنعة بدقة أثناء التركيب وعند ضبط الحزام.
تجنب إبقاء الطفل في المقعد لأكثر من 30 دقيقة متتالية.
إجراء فحوصات منتظمة للحزام والأبازيم والتثبيتات، وضمان أن المقعد آمن للاستخدام بعد أي حادث.
تركيب المقعد في المقاعد الخلفية للسيارة وعدم حمل الطفل أثناء القيادة.
تجنب استخدام المقعد لأغراض مثل إطعام الطفل أو السماح له بالنوم في المنزل.
إزالة الملابس السميكة لضمان أن الحزام يناسب جسم الطفل بشكل آمن.
استبدال المقعد فورًا بعد أي تصادم لضمان سلامة هيكله الداخلي.
توفير مقاعد أو أحزمة متخصصة لأطفال الهمم وفقًا للتوصيات الطبية المعتمدة.
قال الخزيمي: "تتوافق هذه المبادرة مع إرشادات منظمة الصحة العالمية، التي تؤكد أن أنظمة التقييد في المركبات بما في ذلك مقاعد الأطفال وأحزمة الأمان، وتُعد من أكثر الوسائل فعالية لإنقاذ الأرواح وتقليل الإصابات الخطيرة الناتجة عن الحوادث المرورية."
وأضاف: "أُطلقت المبادرة قبل خمس سنوات بهدف تشجيع أولياء الأمور على استخدام مقاعد الأطفال في المركبات، وقد شهدت نمواً متواصلاً، حيث ارتفع عدد المقاعد الموزعة من 200 في السنة الأولى إلى 500 في عام 2025، بالتزامن مع زيادة عدد المستشفيات المشاركة من 17 إلى 26 مستشفى في مختلف أنحاء دبي."