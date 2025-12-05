500 مقعد أمان للمواليد الجدد في احتفالات عيد الاتحاد 54 من طرق دبي

وأضاف: "أُطلقت المبادرة قبل خمس سنوات بهدف تشجيع أولياء الأمور على استخدام مقاعد الأطفال في المركبات، وقد شهدت نمواً متواصلاً، حيث ارتفع عدد المقاعد الموزعة من 200 في السنة الأولى إلى 500 في عام 2025، بالتزامن مع زيادة عدد المستشفيات المشاركة من 17 إلى 26 مستشفى في مختلف أنحاء دبي."