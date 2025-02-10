500 محطة شحن للسيارات الكهربائية بالإمارات نهاية العام

قال مسؤول كبير اليوم الاثنين إن الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى تركيب 500 محطة شحن للسيارات الكهربائية بحلول نهاية العام الجاري لدعم النقل النظيف وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأضاف شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبترول لشؤون الطاقة والبنية التحتية، على هامش اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات، أنه تم إنشاء أكثر من 100 محطة شحن للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة بحلول عام 2024.

وتعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على توسيع شبكتها من شواحن السيارات الكهربائية بسرعة لتلبية الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية. تابع آخر الأخبار.

وأكد العلماء أن المبادرة تتبع نهجاً متكاملاً بالتعاون مع القطاع الخاص والسلطات المحلية لضمان بنية تحتية قوية تدعم التبني الواسع النطاق للسيارات الكهربائية، وهو ما يتماشى مع أهداف الاستدامة الوطنية. وقال العلماء أيضًا إن الوزارة تهدف إلى زيادة سعة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 14 جيجاواط بحلول عام 2030 كجزء من التزامها بتطوير الطاقة النظيفة.