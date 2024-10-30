500 درهم غرامة ملصقات السيارات المخالفة في الإمارات
لم يكن الشاب عبدالله بن ناصر يعلم أن قراره بوضع الملصق المفضل لديه - بتكلفة 10 دراهم فقط - على النافذة الخلفية لسيارته سيكلفه مئات الدراهم كغرامة.
عندما أوقفت الشرطة بن ناصر (تم تغيير الاسم بناءً على طلبه) بالقرب من مركز مدينة الشارقة، علم أن الملصق الموجود على سيارته يخالف القواعد، مما أدى إلى تغريمه. ومثل ناصر، قد لا يدرك العديد من السائقين في الإمارات العربية المتحدة أن شيئاً بسيطاً مثل إضافة ملصق مفضل على النافذة الخلفية قد يؤدي إلى غرامات تصل إلى مئات الدراهم.
ولم يكن ناصر وحده في هذه التجربة؛ فقد واجه العديد من سائقي السيارات في البلاد عقوبات مماثلة، وكثيراً ما كانوا يجهلون أن ملصقات السيارات تتطلب الحصول على إذن مسبق. حتى أن أحد المقيمين الآسيويين لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة تجربته الخاصة في تلقي غرامة بسبب ملصق على غطاء خزان الوقود في سيارته.
وتقوم الشرطة بشكل متكرر بإجراء حملات توعية لإعلام سائقي السيارات بالقواعد المتعلقة بملصقات السيارات.
وأوضح محمود شاكر المشهداني، المستشار القانوني الأول في مكتب كلداري للمحاماة والاستشارات القانونية، أن وضع الملصقات غير المصرح بها على المركبات يعد مخالفة قانونية، ويترتب عليه غرامة قدرها 500 درهم، وفقاً لقانون المرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995.
وقال المشهداني إن «الغرامة ستكون على جميع الملصقات الموجودة على السيارة يومياً، ما يعني أن الغرامة ستوضع مجدداً في اليوم الثاني إذا رفض السائق أو مالك المركبة إزالتها بعد المخالفة».
وأوضح المشهداني أنه سيتم حظر كافة أنواع الملصقات سواء كانت صورية أو شفافة على أي جزء من السيارة، بما في ذلك تلك التي يمكن أن تخفي رقم لوحة السيارة أو وجه السائق أو أي تفاصيل أخرى يمكن أن تعيق عمل رجال المرور.
وأضاف أن "الملصقات الوحيدة المسموح بها من قبل السلطات هي إعلانات الشركات للترويج للمنتجات والخدمات بعد الحصول على موافقة السلطات. وقانون المرور رقم 21 لسنة 1995 هو قانون اتحادي ويطبق في جميع الإمارات. ويمكن أن تؤدي المخالفات إلى غرامات ونقاط سوداء على رخصة القيادة الخاصة بك، وحتى السجن في حالة ارتكاب جرائم خطيرة".
وبموجب القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات ضبط المرور، فإن كتابة عبارات ووضع ملصقات على المركبات دون تصريح يعاقب عليها بغرامة قدرها 500 درهم، أما بالنسبة للمركبات الثقيلة فإن وضع الملصقات العاكسة على ظهرها إلزامي، كما أن عدم عرضها قد يؤدي إلى غرامة قدرها 500 درهم.