500 درهم غرامة ملصقات السيارات المخالفة في الإمارات

لم يكن الشاب عبدالله بن ناصر يعلم أن قراره بوضع الملصق المفضل لديه - بتكلفة 10 دراهم فقط - على النافذة الخلفية لسيارته سيكلفه مئات الدراهم كغرامة.

عندما أوقفت الشرطة بن ناصر (تم تغيير الاسم بناءً على طلبه) بالقرب من مركز مدينة الشارقة، علم أن الملصق الموجود على سيارته يخالف القواعد، مما أدى إلى تغريمه. ومثل ناصر، قد لا يدرك العديد من السائقين في الإمارات العربية المتحدة أن شيئاً بسيطاً مثل إضافة ملصق مفضل على النافذة الخلفية قد يؤدي إلى غرامات تصل إلى مئات الدراهم.