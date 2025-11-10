50 سيارة ذاتية القيادة تبدأ رحلتها في أبوظبي

أكد حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة "سمارت سوليوشنز" التابعة لـ "Space42"، أن الطلب على السيارات ذاتية القيادة ينمو بشكل استثنائي ويفوق الطاقة الاستيعابية الحالية.

وقال الحوسني خلال جلسة نقاش في "أسبوع أبوظبي للتنقل الذاتي 2025" الذي عُقد في العاصمة يوم الإثنين: "قمنا بنشر سيارات الأجرة الروبوتية ذاتية القيادة في الفترة ما بين أواخر عام 2020 و 2021. حتى اليوم، قطعنا بالفعل أكثر من 600,000 كيلومتر في وضع المستوى الرابع الكامل. الطاقة الاستيعابية لدينا محدودة للغاية، لكننا نجحنا في إتمام أكثر من 20,000 رحلة."

وأضاف: "الطلب يزيد بثلاثة أضعاف على الطاقة الاستيعابية لعملياتنا حتى اليوم. هذا يدل على أن الجمهور ليس فقط يتبنى التكنولوجيا الجديدة، بل متحمس لاستكشاف القيادة الذاتية تماماً، والتي لا تتطلب تدخلاً بشرياً، أو حتى خالية من الأشخاص.. في المستقبل."

ملاحظة: القيادة الذاتية من المستوى الرابع تعني الأتمتة العالية التي تسمح للمركبة بالتعامل مع جميع مهام القيادة ضمن نطاق محدد دون تدخل بشري.

أبوظبي تدفع نحو التنقل المستقبلي

تقود أبوظبي جهود الإمارات بقوة نحو المركبات ذاتية القيادة ووسائل النقل الأخرى لتخفيف الازدحام المروري، حيث تهدف الإمارة إلى أن تكون 25% من جميع الرحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2040.1

وقال الدكتور عبد الله حمد الغفلي، المدير العام بالإنابة لمركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، خلال جلسة النقاش، إنه تم ترخيص 50 سيارة ذاتية القيادة وسيراها الجمهور في شوارع أبوظبي اعتباراً من الشهر المقبل.

وأوضح: "لقد اجتازت [المركبات] جميع الاختبارات والمتطلبات من منظور التأمين واللوائح، وأثبتت أن تقنيتها آمنة. ولكن كجهة تنظيمية، يجب أن أتأكد من أنها لا تفشل. إذا فشلت، فسيتم إيقافها، وسيتعين علينا إعادة بناء الثقة مع الجمهور من جديد."

وأشار الدكتور الغفلي إلى أنه تم نشر سبع مركبات ذاتية القيادة مؤخراً خلال فعاليات "أديبك" (Adipec) التي أُقيمت في أبوظبي.

وأضاف: "كان هناك موظف سلامة لضمان أن يشعر الناس بوجود شخص [على عجلة القيادة]. لكن لم يكن هناك أي تفاعل بين السائق والمركبة. لذلك، لقد طبقنا بالفعل، والعمليات جارية."