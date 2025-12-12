50 رحلة مجانية بتاكسي دون سائق في دبي

يمكن لسكّان دبي الآن الاستمتاع برحلة في تاكسي بدون سائق في مواقع محددّة بالمدينة بعد حجز رحلة "آلية" عبر تطبيق أوبر. أعلنت هيئة الطرق والنقل في دبي (RTA) يوم الخميس أن [translate:روبوتاكسي WeRide] أصبح متاحاً على تطبيق أوبر.

ومع ذلك، تُقتصر التاكسي ذاتية القيادة حالياً على منطقتين في دبي فقط — [translate:عُمّ سقيم والجميرا] — وتكون متاحة من 9 صباحاً حتى 4 مساءً، وفقاً لتطبيق أوبر. وسيكون هناك (سائق أمان بشري) داخل المركبة خلال مرحلة الاختبار، قبل التشغيل الكامل بدون سائق في أوائل العام القادم.

والأفضل من ذلك؟ أوّل 50 رحلة، تصل قيمتها 500 درهم لكل رحلة، مجانية تماماً وفقاً لعرض ترويجي من أوبر يستمر حتى نهاية يناير 2026. لكن الشرط أن تكون الرحلات داخل المنطقتين المحدّدتين فقط. لذا، رحلة من مسجد الجميرا إلى شاطئ الطائرة، التي تكلّف عادة نحو 45 درهم أو أكثر في الساعة 1 ظهراً على UberX، يمكن الآن الحصول عليها مجاناً باستخدام خيار "الآلي".

حجزت خليج تايمز رحلة آلية على أوبر من مطعم [translate:باولي دبي] إلى شاطئ الطائرة. الرحلة البالغة 9 كم تكلّف عادة بين 39 و49 درهم عند الحجز حوالي الـ12 ظهراً على UberX، لكن مع خيار الآلي كانت مجانية تماماً.

لحجز رحلة بدون سائق، يجب أن تكون في إحدى نقاط الالتقاط المحدّدة في التطبيق أو قريباً منها حيث تتوفر هذه التاكسي.