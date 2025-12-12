50 رحلة مجانية بتاكسي دون سائق في دبي

يمكن لسكّان دبي الآن الاستمتاع برحلة في تاكسي بدون سائق في مواقع محددّة بالمدينة بعد حجز رحلة "آلية" عبر تطبيق أوبر. أعلنت هيئة الطرق والنقل في دبي (RTA) يوم الخميس أن [translate:روبوتاكسي WeRide] أصبح متاحاً على تطبيق أوبر.
ومع ذلك، تُقتصر التاكسي ذاتية القيادة حالياً على منطقتين في دبي فقط — [translate:عُمّ سقيم والجميرا] — وتكون متاحة من 9 صباحاً حتى 4 مساءً، وفقاً لتطبيق أوبر. وسيكون هناك (سائق أمان بشري) داخل المركبة خلال مرحلة الاختبار، قبل التشغيل الكامل بدون سائق في أوائل العام القادم.
والأفضل من ذلك؟ أوّل 50 رحلة، تصل قيمتها 500 درهم لكل رحلة، مجانية تماماً وفقاً لعرض ترويجي من أوبر يستمر حتى نهاية يناير 2026. لكن الشرط أن تكون الرحلات داخل المنطقتين المحدّدتين فقط. لذا، رحلة من مسجد الجميرا إلى شاطئ الطائرة، التي تكلّف عادة نحو 45 درهم أو أكثر في الساعة 1 ظهراً على UberX، يمكن الآن الحصول عليها مجاناً باستخدام خيار "الآلي".
حجزت خليج تايمز رحلة آلية على أوبر من مطعم [translate:باولي دبي] إلى شاطئ الطائرة. الرحلة البالغة 9 كم تكلّف عادة بين 39 و49 درهم عند الحجز حوالي الـ12 ظهراً على UberX، لكن مع خيار الآلي كانت مجانية تماماً.
لحجز رحلة بدون سائق، يجب أن تكون في إحدى نقاط الالتقاط المحدّدة في التطبيق أو قريباً منها حيث تتوفر هذه التاكسي.
افتح تطبيق أوبر واضغط على "إلى أين؟" في الأعلى. يكتشف التطبيق موقعك الحالي تلقائياً ويطلب الوجهة. بمجرد إدخال وجهة الإنزال، تظهر صفحة "اختر رحلة" الخيارات المتاحة.
لا يظهر خيار "الآلي" إذا كنت في موقع لا تتوفر فيه الخدمة. بدلاً من ذلك، قم بالتمرير لأسفل وستجد عبارة "الآلي متاح في مواقع محدّدة" في أسفل الشاشة.
اضغط على السهم وسيأخذك إلى صفحة أُخرى توفّر معلومات أكثر عن خيار الرحلة الآلية. كما تحتوي على خريطة تشير إلى المواقع المختلفة في الجميرا وعُمّ سقيم حيث تتوفر نقاط الالتقاط والإنزال.
قرّب الخريطة لترى المواقع الدقيقة من حيث يمكنك استدعاء الرحلة. هناك إجمالي 20 نقطة التقاط وإنزال بما فيها شاطئ لامر، مسجد الجميرا، شاطئ الجميرا العام، منتجع فور سيزونز، وشاطئ الطائرة.
إليك شرح خطوة بخطوة لكيفية استدعاء رحلة "مجانية" بدون سائق عبر تطبيق أوبر:
الخطوة 1:
عند فتح تطبيق أوبر، ترى عبارة في أسفل الشاشة تقول "100% خصم على الآلي؛ تنتهي في 29 يناير 2026".
الخطوة 2:
الضغط عليها يؤدي إلى نافذة منبثقة تقول "100% خصم على أوّل 50 رحلة. تصل قيمتها 500 درهم لكل رحلة"، مع زر "احجز الآن" في الأسفل. ينتهي العرض في 29 يناير 2026 وصالح فقط على رحلات "الآلي" في دبي.
الخطوة 3:
الضغط على "احجز الآن" يأخذك إلى صفحة "خطط لرِحلتك" حيث تختار نقطة الالتقاط والوجهة. تأكّد أنك في مكان تتوفر فيه التاكسي بدون سائق، ويجب أن تكون وجهة الإنزال داخل نفس المنطقة.
على سبيل المثال، إذا أدخلت مسجد الجميرا كنقطة التقاط وشاطئ الطائرة كوجهة، سترى "الآلي" كواحدة من خيارات الرحلة في تطبيق أوبر.
الخطوة 4:
اضغط على "اختر الآلي"، وسيُطلب منك تأكيد نقطة الالتقاط وطلب الرحلة في الشاشة التالية.
الخطوة 5:
مُبْرُك! لقد حجزت تاكسي ذاتي القيادة! لكن أوقات الانتظار قد تتراوح من 5 دقائق إلى أكثر من 20 دقيقة حسب الطلب وتوافر المركبات. سيرافق متخصص رحلتك بدون سائق.
تتميّز مركبات WeRide بمساحتها الداخليّة الفسيحة بفضل طولها الكريم وارتفاع مقصورة الركّاب. تحتوي المركبة على مقاعد الصفّ الثاني والثالث مع مساحة للساقين توفّر راحة وتسهيلات لنحو خمسة ركّاب.
تدّعي WeRide أنها تدير حالياً نحو 150 مركبة آليّة في الشرق الأوسط. قالت [translate:جينيفر لي]، المديرة الماليّة ورئيسة العمليّات الدوليّة في WeRide: "تقدُّمنا في دبي مدعوم بتقنيّة القيادة الذاتيّة التي تم اختبارها والتحقُّق منها عالميّاً. نتوسّع بسرعة في الشرق الأوسط وعالميّاً، مدفوعين برؤيّتنا لنشر عشرات الآلاف من روبوتاكسي بحلول 2030".
قالت RTA سابقاً إن إطلاق التاكسي ذاتي القيادة التجريبي يدعم استراتيجيّة دبي للنقل الذاتي القيادة لتحويل 25% من الرحلات إلى أنماط آليّة بحلول 2030. هناك ثلاث شركات — [translate:Pony.ai] و[translate:WeRide] و[translate:Apollo Go (Baidu)] — تتعاون مع RTA لاختبار تاكسي ذاتي القيادة في دبي.
في سبتمبر هذا العام، جرّبت خليج تايمز أحد تاكسي Apollo Go ذاتي القيادة الخاضع للتجارب في الجميرا وعُمّ سقيم. [translate:جاءت الرحلة مع وضع التدليك الخلفي]. تأكّدت شركة Baidu الصينيّة العملاقة في تقنيّة Apollo Go أن يشعر الركّاب بالراحة.
كانت المسار مُخطّط مسبقاً على طريق الجميرا. بدأ التجربة من موقف مسجد الجميرا وغطّت مسافة 4 كم على طريق الجميرا قبل العودة إلى نقطة البداية. كان الوقت ظهراً وحركة المرور خفيفة إلى متوسطة. وصل تاكسي Apollo Go إلى سرعة قصوى 72 كم/ساعة وقدّر تغيير المسارات ببراعة. كان هناك سائق بشري خلف المقود للسلامة.
تحتوي تاكسي Apollo Go على أربعة مقاعد لكنها تقبل ثلاثة ركّاب فقط بشكل صارم — واحداً أماماً واثنين خلفاً — حيث المقعد "السائق" ممنوع على البشر إلّا خلال مرحلة التجربة عندما تجمع Apollo Go البيانات بعد.