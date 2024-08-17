50 درهماً شحن بطاقة "نول"بدءاً من اليوم
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الجمعة، أن الحد الأدنى لإعادة شحن بطاقة نول في مكاتب بيع التذاكر بمحطات المترو سيكون 50 درهماً، بدلاً من 20 درهماً، وذلك اعتباراً من 17 أغسطس/آب الجاري. إلا أن هذا لا ينطبق على الركاب الذين يقومون بإعادة شحن بطاقاتهم عبر الإنترنت.
وقالت الهيئة في المنشور: "ابتداء من 17 أغسطس 2024، سيرتفع الحد الأدنى لإعادة شحن البطاقات في مكاتب بيع التذاكر في محطات المترو إلى 50 درهماً".
وفي يناير/كانون الثاني، زادت هيئة الطرق والمواصلات الحد الأدنى لإعادة تعبئة الرصيد من 5 دراهم إلى 20 درهماً.
ويتعين على الركاب أن يكون لديهم رصيد بقيمة 15 درهماً في بطاقة نول الخاصة بهم لتغطية تكاليف الرحلة ذهاباً وإياباً على شبكة المترو.
وتُستخدم بطاقة نول الذكية المدفوعة مسبقًا لدفع تكاليف وسائل النقل العام في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك مترو دبي والحافلات والترام والحافلات المائية. ويمكن استخدامها أيضًا لدفع أجور سيارات الأجرة ومواقف السيارات والدخول إلى الحدائق العامة في دبي ومتحف الاتحاد وأكثر من 2000 متجر ومطعم ومتجر في جميع أنحاء المدينة.