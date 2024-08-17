50 درهماً شحن بطاقة "نول"بدءاً من اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الجمعة، أن الحد الأدنى لإعادة شحن بطاقة نول في مكاتب بيع التذاكر بمحطات المترو سيكون 50 درهماً، بدلاً من 20 درهماً، وذلك اعتباراً من 17 أغسطس/آب الجاري. إلا أن هذا لا ينطبق على الركاب الذين يقومون بإعادة شحن بطاقاتهم عبر الإنترنت.