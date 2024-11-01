50% خصم على المخالفات المرورية في عجمان
أعلنت شرطة عجمان، اليوم الجمعة، عن خصم 50% على المخالفات المرورية اعتباراً من 4 نوفمبر حتى 15 ديسمبر 2024.
وقالت الشرطة في منشور عبر منصة "إكس" أن الخصم يشمل جميع الغرامات المسجلة على المخالفات المرورية المرتكبة في عجمان قبل 31 أكتوبر الماضي، باستثناء "الغرامات المُشددة".
يُذكر أنه في الأول من أكتوبر الماضي، تم تفعيل نظام الرصد الذكي في عجمان، والذي يتضمن 26 بوابة إلكترونية مُوزّعة في مواقع مختلفة لمراقبة حركة المرور وضبط المخالفين.
وقال سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، أن النظام يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، ويستخدم كاميرات المراقبة الذكية لرصد مجموعة من المخالفات، مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان. ويهدف هذا النظام الذكي إلى تعزيز السلامة المرورية للسائقين والمشاة على حدّ سواء، والحد من حوادث الطرق.
وأكدت شرطة عجمان أن استخدام الأنظمة الذكية في تحرير المخالفات يُساهم في رفع مستوى السلامة المرورية، ويُجنّب السائقين العواقب السلبية لقيادة مركبة برخصة منتهية الصلاحية.
كما دعت جميع السائقين إلى الالتزام بقواعد وأنظمة المرور.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الاتحادي يعاقب على استخدام الهاتف أو أي مشتتات أخرى أثناء القيادة بغرامة قدرها 400 درهم وأربع نقاط سوداء على رخصة القيادة.
كما ينص القانون على ضرورة التزام جميع الركاب في السيارة بربط حزام الأمان، بمن فيهم الجالسين في المقاعد الخلفية، وإلا فسيتم تغريم سائق المركبة بغرامة قدرها 400 درهم وأربع نقاط سوداء.