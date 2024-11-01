50% خصم على المخالفات المرورية في عجمان

وقال سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، أن النظام يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، ويستخدم كاميرات المراقبة الذكية لرصد مجموعة من المخالفات، مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان. ويهدف هذا النظام الذكي إلى تعزيز السلامة المرورية للسائقين والمشاة على حدّ سواء، والحد من حوادث الطرق.