50% تراجع وفيات المشاة بدبي في الثلث الأخير من 2025

كشفت شرطة دبي أن معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة في حوادث المرور بدبي انخفض بنسبة 36.8% في الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
أظهرت الإحصائيات أن وفيات المشاة انخفضت بنسبة 50%، بينما انخفضت الوفيات المرتبطة بالاصطدامات بنسبة 44% خلال الفترة نفسها.
وقال اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، إن السلطات طبقت العام الماضي أنظمة متطورة لمراقبة السائقين ونفذت حملات ميدانية مكثفة، مما ساهم بشكل مباشر في الحد من السلوكيات الخطرة على الطرق.
وأضاف أن البرامج التي تهدف إلى زيادة الوعي بمخاطر الإجراءات الخطرة على الطريق، خاصة فيما يتعلق باستخدام الدراجات والدراجات الكهربائية، ضرورية للحد من الحوادث.
بينما يمكن للسلطات المساعدة، فإن المسؤولية لا تقع عليهم وحدهم. يجب على السائقين الالتزام بقوانين وأنظمة المرور للمساعدة في ضمان سلامة جميع مستخدمي الطريق.